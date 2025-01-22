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4顆桶柑1顆來自苗栗 獅潭桶柑曾是總統府送賓客伴手禮

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。圖／農糧署北區分署提供
春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。圖／農糧署北區分署提供

春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，甜中帶酸氣、水分多，獅潭桶柑還是總統府送賓客伴手禮，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。

苗栗縣柑橘產季從11月至翌年2月，主要柑橘有椪柑、桶柑、茂谷柑，椪柑產期為11月，桶柑、茂谷1、2月，因正值春節期間，桶柑又稱年柑，品質好還曾獲選總統府手禮，農糧署北區分署指出，獅潭鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、大湖鄉、頭份市等地，種植面積約720公頃，平均每4顆桶柑就有1顆來自苗栗縣。

苗栗縣近年皆會舉辦縣級桶柑評鑑，透過評鑑，讓農友互相學習栽培管理技術，進而提升果品品質，今年1月氣溫降低有利果實轉色，果實糖度高，達到10至12度之間，且乾米發生率低，口感甜中略帶酸氣，呈現出柑橘特有的自然風味，且水分多，現在嘗鮮正是時候。

北區分署提醒挑選桶柑應選擇果型完整且大小適中，果皮清潔光滑細緻不粗糙，色澤鮮豔並轉色均勻，表皮無明顯缺點（例如傷痕或斑點），果實外皮稍緊實且薄，果蒂新鮮且有重量感者。

北區分署近年也輔導苗栗縣農友跟農會、合作社契作，並輔導農友、產銷班、合作社取得產銷履歷驗證，提升用藥安全、落實溯源機制，年節期間來苗栗台3線旅遊，歡迎選購新鮮優質桶柑，送禮自用兩相宜，季節限定，錯過再等一年。

春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。圖／農糧署北區分署提供
春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。圖／農糧署北區分署提供
春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。圖／農糧署北區分署提供
春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。圖／農糧署北區分署提供

柑橘 總統府 苗栗縣

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