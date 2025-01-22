聽新聞
0:00 / 0:00
4顆桶柑1顆來自苗栗 獅潭桶柑曾是總統府送賓客伴手禮
春節期間苗栗縣桶柑盛產，市場每4顆就有1顆，甜中帶酸氣、水分多，獅潭桶柑還是總統府送賓客伴手禮，農糧署北區分署表示，現在嘗鮮正是時候，送禮自用兩相宜。
苗栗縣柑橘產季從11月至翌年2月，主要柑橘有椪柑、桶柑、茂谷柑，椪柑產期為11月，桶柑、茂谷1、2月，因正值春節期間，桶柑又稱年柑，品質好還曾獲選總統府手禮，農糧署北區分署指出，獅潭鄉、卓蘭鎮、三灣鄉、大湖鄉、頭份市等地，種植面積約720公頃，平均每4顆桶柑就有1顆來自苗栗縣。
苗栗縣近年皆會舉辦縣級桶柑評鑑，透過評鑑，讓農友互相學習栽培管理技術，進而提升果品品質，今年1月氣溫降低有利果實轉色，果實糖度高，達到10至12度之間，且乾米發生率低，口感甜中略帶酸氣，呈現出柑橘特有的自然風味，且水分多，現在嘗鮮正是時候。
北區分署提醒挑選桶柑應選擇果型完整且大小適中，果皮清潔光滑細緻不粗糙，色澤鮮豔並轉色均勻，表皮無明顯缺點（例如傷痕或斑點），果實外皮稍緊實且薄，果蒂新鮮且有重量感者。
北區分署近年也輔導苗栗縣農友跟農會、合作社契作，並輔導農友、產銷班、合作社取得產銷履歷驗證，提升用藥安全、落實溯源機制，年節期間來苗栗台3線旅遊，歡迎選購新鮮優質桶柑，送禮自用兩相宜，季節限定，錯過再等一年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言