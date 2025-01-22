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看物有雙影不一定是眼睛問題 部桃醫師細查診斷出中風

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫師劉一宏提醒眼睛出現複視，不一定就是單純的眼睛問題。圖／部桃提供
衛福部桃園醫師劉一宏提醒眼睛出現複視，不一定就是單純的眼睛問題。圖／部桃提供

一名60多歲的糖尿病男性患者突然視力模糊和無法對焦。自己以為疲累導致，但隔天視線竟然出現兩個邊界清晰的影像，特別在看右邊時更明顯。

他隨即前往眼科診所，做了一系列的眼部檢查，經醫師診斷為糖尿病視網膜病變，並建議休養觀察。然而，幾天後症狀未見改善，長者自行到衛福部桃園醫院急診求助，急診部照會神經內科醫師劉一宏檢查，長者用一隻眼睛看時影像恢復正常，但兩眼一起看時就有雙重影像；此外，左側眼球向右轉動的幅度受限，醫師立刻診斷為腦幹急性中風並立即治療，經過半年的追蹤，患者的症狀已明顯改善。

劉一宏解釋，看東西時出現雙重影像的現象稱為「複視」或「重影」。複視的原因可大致分為兩大類，一、眼睛本身的問題如角膜屈光異常、乾眼症、白內障或黃斑部病變等：二、眼睛外的問題：如眼外肌麻痺、腦幹病灶或重症肌無力等，由於複視的成因複雜，常需多項檢查評估才能確定原因。

至於要如何判斷病兆要看眼科還是神經科？劉一宏建議可透過「遮眼測試」來判斷。單眼遮眼後複視仍存在，例如若遮住左眼複視消失，但遮住右眼仍有雙影，可能是右眼本身的問題，建議看眼科。如果單眼遮眼後複視消失，加上遮住任一隻眼睛，雙影情況都會消失，可能是眼睛外的問題，建議先看神經內科。這位長者的病例提醒我們，複視不僅可能與眼科疾病相關，還可能是神經科的急症，如果能及早分辨，正確就醫，將有助於快速診斷與治療。

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