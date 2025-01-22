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春節恐寒流來拜年 天氣風險：今全台雲量偏多西部空品不理想

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
春節期間強冷空氣南下，達強烈冷氣團機會高，甚至上看寒流。本報資料照片
春節期間強冷空氣南下，達強烈冷氣團機會高，甚至上看寒流。本報資料照片

下周就要過年了，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今指出，春節期間強冷空氣南下預報不變，確切低溫數字還有變動機會，達強烈冷氣團機會高，甚至上看寒流，小年夜當天水氣較多，北部、東半部天氣陰雨濕冷，中南部天氣晴到多雲，山區有短暫雨機會。除夕水氣明顯減少，轉為乾冷。冷空氣相當強，預估連白天感受都相當寒冷，初一到初二氣溫逐日回升，依然感受寒冷，乾冷型態下，早晚低溫更明顯。

歐宗學指出，至於春節連假後半預報變動性相當大，目前無法肯定會是何種天氣及氣溫型態，需幾天觀察。

歐宗學說，今天台灣天氣比較複雜，大環境高壓迴流偏東風，但在台灣海峽側有背風渦旋發展，白天逐漸為中南部帶來北風環境。雲量明顯增多，中北部、東半部目前都是陰天，只有南部有雲層空檔，以多雲為主。這些雲層高度偏高，中層水氣正在通過，影響較先前預報明顯，預估今天大多維持這樣的雲量分布，白天平地降雨機率較低，偶有較厚實雲層通過時才有零星降雨，山區附近及入夜以後各地水氣比較多，可能有局部短暫雨。

空氣品質今仍然不太理想，歐宗學說，昨天移入境外汙染物還未被完全清除，今轉為偏東風環境，西半部背風面，再加上背風渦旋發展使中部形成弱風環境，配合夜間降溫穩定大氣、濕度提高，汙染物持續累積導致濃度提升。南部位在下風處，擴散條件不理想，也有偏高汙污染濃度。預期今白天隨背風渦旋逐漸往北移動，開始為西半部帶來北風增強，擴散條件改善以後汙染濃度便逐漸降低。

歐宗學指出，明天這個背風渦旋移動至台灣北方海面，且逐漸東移，為台灣帶來偏北風環境，西半部風勢比今天明顯，空品可望好轉。天氣方面，偏多的中層水氣持續通過，預估各地仍陰天為主、局部多雲，且有短暫雨機會。周五東北季風增強，中層水氣仍多，預估各地維持相似天氣型態，氣溫則暫時沒有明顯冷空氣南下，感受較舒適。

歐宗學說，周末兩天東北季風持續增強，中層水氣減少，迎風面北部、東半部陰雨，中南部穩定、晴到多雲，山區附近有短暫雨機會。氣溫有下滑趨勢，不過降溫有限，北部感受比較明顯，中南部則早晚氣溫較低、日夜溫差大。

氣溫

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