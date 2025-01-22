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小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

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小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣回溫，下波冷空氣小年夜南下，濕轉乾冷恐挑戰入冬首波寒流。聯合報系資料照片
天氣回溫，下波冷空氣小年夜南下，濕轉乾冷恐挑戰入冬首波寒流。聯合報系資料照片

回溫了，今天沒那麼冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，中層雲系移入，阻擋「夜間輻射冷卻」，今晨氣溫大幅回升。截至清晨6時13分本島縣市平地已無10度以下低溫，其中最低為苗栗(三灣鄉)12.1度；各地區平地最低氣溫約在12至15度。

最近天氣，吳德榮指出，今、明兩天結構鬆散的中層雲系、從西南方移入，各他雲量增多，近山區偶有局部少量降雨的機率；周五中層雲系增厚，平地亦偶有局部短暫降雨的機率。白天舒適、早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部15至24度、中部14至26度、南部15至26度及東部12至24度。

最新歐洲模擬，吳德榮說，周六、下周日(25、26日)東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨，天氣偏涼，中南部多雲時晴；下周日晚「強冷空氣」開始南下。

吳德榮指出，最新(20日20時)歐洲模式模擬，27日(小年夜)氣溫驟降，由濕轉乾愈晚愈冷，當晚北台部分平地已降至10度以下，2000公尺以上高山有飄雪機率；28日(除夕)至30日(年初二)清晨，模擬的冷空氣雖略調弱，天氣晴朗，陽光下或許沒那麼冷，但入夜「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降低溫影響範圍大，平地最低氣溫有降至5度以下，亦有挑戰入冬以來首波「寒流」(台北測站≦10度)機率。年初二白天起至初五(2日)，冷空氣有逐漸減弱趨勢，但各國模式模擬差異大，言之過早，不如持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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