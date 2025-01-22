成大打造威尼斯建築雙年展台灣館「漂蕩世界的台灣智慧」

走進2025威尼斯建築雙年展台灣館位於台南成大的1:1組裝展場，一座宛如從暗夜海洋升起的島嶼靜靜佇立，用蜂巢紙切割出的台灣地形剖面上方，是以電子紙輪播台灣地景的「科技島」，下方則是台灣辦桌使用的桌腳。再往前行，幾百座光明燈打造的「光明燈牆」閃爍迷離光芒，燈牆之間隱隱流動千變萬化的台灣地景。科技島與光明燈牆前後呼應，串聯起今年代表台灣參展威尼斯建築雙年展的16組作品。

成大建築系團隊策畫的2025威尼斯雙年展台灣館「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，5月10日起於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展出，參展內容昨首度曝光。成大建築系師生在策展人、成大建築系主任薛丞倫的帶領下，透過台南七股開發、沙崙循環住宅、高鐵沿線城市開發等案子的研究調查，審視台灣在全球化與地緣政治背景下的空間策略，以及政府以效率、高科技和控制作為現代化治理手段所面臨的挑戰。

21日深夜台南發生地震。薛丞倫表示，地震來自兩個大陸板塊的擠壓，精準隱喻台灣地緣政治的處境；而這座小島在政權不斷更迭的過程中，孕育出跟世界對話的韌性與智慧。此展便想展現這種漂蕩世界的台灣智慧，並從台灣最被世界重視的晶片談起。

「晶片和高科技的發展成為台灣的國際籌碼，卻也帶來了經濟、資源分配是否平等與合理的大哉問。」薛丞倫表示，此展將從「效率、科技、控制」三個面向討論。「高速度信仰」以台灣高鐵系統為案例研究，提出高鐵追求效率下都市生態的反省。「晶片信仰」則探討科技島和生態島兩種極端信仰的挑戰，並以台南七股地區為例，探討綠能光電板覆蓋的代價。

薛丞倫認為，台灣對台積電、科技的信仰，讓台灣的生活環境和地景產生劇烈的改變，但台灣並非無限制的破壞，而是透過通風和水資源、綠能的管理來控制對環境的傷害，從中誕生了許多可以讓世界借鏡的重要知識。剛出版科普新書「溫度正義」的林子平教授，便帶領學生透過台灣館向國際分享台灣關於溫度正義的許多小故事，提出對環境與未來發展的反省。另一個團隊則以目前討論正熱的容積率為主題，探索由市民決定容積率的可能性。

展場周圍配置的展櫃象徵群島的環繞，展示16組研究模型。國美館館長陳貺怡表示，展覽用島嶼的結構展現信仰的張力，而用蜂巢紙切割出的台灣地形剖面，則象徵科技和自然之間的交替。展場一端的「光明燈牆」正式於威尼斯普宮展出時，由展場唯一開啟的對外窗可望見威尼斯的聖母安康教堂，呈現令人震撼的視覺效果。擔任評審的設研院院長張基義認為，此展結合產業和建築、學術專業，將會是大阪世博之外，2025年台灣第二個重要的文化外交。