健康你我他／初一拜拜改用水果 婆媳有了時間走春

小時候常聽說，小孩盼過年，大人怕過年。因為兒時鄉下普遍貧窮，過年應付人情俗世要花錢，讓大人煩惱。現代人物質不虞匱乏，大人仍然怕過年，擔心的多半不是經濟，而是太忙太累，瑣事太多，婆媳關係也變得緊張。

婆家信仰虔誠，過年講究拜拜事宜。除夕祭拜祖先，要雞肉（寓意起家）、長年菜（長壽）、蘿蔔排骨湯（好彩頭）、花生（好事會發生），供品如何擺放，該有的傳統習俗一定要遵循。

我的家鄉過年儀式較隨意，不像婆家如此繁複。初始，我覺得瑣事太多，頗不習慣，轉念一想，一年就一次，何不入境隨俗？我雖不擅廚藝，但可以當婆婆的好幫手，洗菜撿菜擺盤洗碗搶著做，皆大歡喜過好年。

婆家除夕要祭祖，大年初一要拜拜。我雖入境隨俗，但過年的意義不能只是吃吃喝喝，否則一個年過下來，身心俱疲。一桌澎湃年菜除夕吃不完，初一初二初三吃剩菜，再吃不完就只能倒掉。

我說服公婆：「大魚大肉平常又不缺，祭拜可改用水果，健康又省事，心意最重要，不要讓自己忙得像陀螺。」此後婆家觀念與時俱進，去繁就簡，簡單幾道菜，讓身心靈都輕盈無負擔，畢竟健康快樂最重要。初一改拜水果，讓婆媳省心不少，多了時間出門走春。有時初一我會煮雞蛋麵線給家人吃，象徵圓滿長壽，家人吃得開心又滿意。