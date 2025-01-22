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孩子10大徵兆 小心是偷吸電子煙

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
寒假到了，家長應多留意孩子們的異常行為，避免電子煙帶來尼古丁成癮的風險。本報資料照片
寒假到了，家長應多留意孩子們的異常行為，避免電子煙帶來尼古丁成癮的風險。本報資料照片

寒假開始，孩子閒暇時間變多了，緊接著過年領紅包，有閒有錢，恐接觸電子煙。電子煙在網路電商非常氾濫，上網隨便一搜就有許多販賣資訊，購買方便、不需身分認證，可直接配送到便利商店。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，新型菸品猖獗，年輕人誤信菸商的行銷手法，以為聞起來有果香、甜味的電子煙沒有尼古丁，甚至不會產生二手菸。年輕人容易受到同儕影響，在被慫恿的情況下抽了第一根菸，低估日後成癮的問題。

台大醫院家醫部主治醫師江建勰表示，電子煙含有尼古丁、丙二醇、丁二酮、重金屬與致癌物質，世界衛生組織已明確指出，電子煙會導致尼古丁成癮、肺部和心血管疾病等健康危害，同樣也有二手菸及三手菸的危害。

江建勰說，一個比指頭還小的煙彈，尼古丁含量可抵40至600支的傳統紙菸，讓人更易上癮且更難戒除。另外，尼古丁會影響兒童和青少年的大腦發育，還可能導致精神問題和學習困難，可說是「大腦毒藥」。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，9成以上電子煙都是甜味、果香、花香、薄荷等風味，青少年備感新鮮、新潮，很容易人手一支跟上流行。世界衛生組織警告，青少年接觸電子煙後，吸菸風險增加3倍、吸食大麻風險增加3.5倍，甚至可能成為多重物質濫用者。

專家提醒，新興菸品不像傳統紙菸有濃重的菸臭味，家長較難察覺，如果家中孩子出現以下10個徵兆，表示可能有使用電子煙。

1.家裡、車上或孩子身上偶而出現無法解釋的甜味、水果味或以前沒有的味道

2.孩子開始有頭痛、頭暈或惡心的反應

3.情緒變化大、喜怒無常、經常感到焦慮，或有無法克制的衝動行為

4.家裡有來路不明的電池、充電器、USB隨身碟、奇特的小玩具或小文具如馬卡龍胖胖瓶、立可白、鋼筆、馬克筆等

5.用過的煙彈或拋棄式的電子煙裝置

6.出現類似插入式電玩的裝置

7.電子煙容易夾雜在文具抽屜中，或床墊下及床頭櫃縫隙間

8.學校課業或運動成績突然退步

9.飲食習慣變得重口味，要求吃更辛辣的食物

10.容易氣喘吁吁或覺得體力變差

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙

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