打疫苗、戴口罩、勤洗手 返鄉慎防新冠

近期冷氣團來襲，氣溫驟降，正值流感及新冠肺炎大爆發，醫師提醒民眾，必須作好自身防護。根據疾管署統計，從去年9月至今年1月20日，已累計455例新冠併發重症個案，其中更有97例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，相較同期流感疫情更為嚴重。

台灣感染症醫學會副秘書長王永志指出，新冠肺炎爆發迄今，累計全球感染人數已突破七億人，死亡人數更超過七百萬人，是本世紀最具威脅的病毒之一，民眾千萬不要輕忽，如果出現相關症狀，應盡早進行快篩，以作為治療診治參考；而接種新冠JN.1疫苗及戴口罩、勤洗手，更是預防的準則。

王永志表示，冬天低溫及乾燥氣候，病毒容易存活，加上民眾多數聚集於室內，增加病毒傳播的風險。日前才收治一名確診新冠的長者，併發心腦血管梗塞造成呼吸衰竭的重症個案，顯見新冠肺炎的侵襲力依舊不容小覷。

新冠肺炎重症的高風險族群，包括65歲以上長者、孕婦、糖尿病患者、BMI≧30肥胖者，以及患有慢性疾病或免疫功能低下者。這些族群一旦感染新冠病毒，演變為重症或死亡的機率較一般人高。

預防勝於治療，王永志強調，疫苗仍是重要的預防措施，接種疫苗可顯著減少罹患重症與死亡的風險。此外，要注意呼吸道禮儀、戴口罩、勤洗手，都是保護自己遠離新冠威脅的方法，尤其是出入公共場所或在密閉空間裡，更須留意。

春節將至，王永志提醒，若出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，應盡早進行新冠病毒快篩，提供醫師診斷的依據，一旦快篩陽性，醫師可根據情況評估，是否給予抗病毒藥物或進一步檢查與處置。