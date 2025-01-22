快訊

政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

打疫苗、戴口罩、勤洗手 返鄉慎防新冠

聯合報／ 記者許凱婷蔡怡真／台北報導
接種新冠JN.1疫苗及戴口罩、勤洗手，是預防新冠肺炎的準則。圖／AI生成
接種新冠JN.1疫苗及戴口罩、勤洗手，是預防新冠肺炎的準則。圖／AI生成

近期冷氣團來襲，氣溫驟降，正值流感及新冠肺炎大爆發，醫師提醒民眾，必須作好自身防護。根據疾管署統計，從去年9月至今年1月20日，已累計455例新冠併發重症個案，其中更有97例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，相較同期流感疫情更為嚴重。

台灣感染症醫學會副秘書長王永志指出，新冠肺炎爆發迄今，累計全球感染人數已突破七億人，死亡人數更超過七百萬人，是本世紀最具威脅的病毒之一，民眾千萬不要輕忽，如果出現相關症狀，應盡早進行快篩，以作為治療診治參考；而接種新冠JN.1疫苗及戴口罩、勤洗手，更是預防的準則。

王永志表示，冬天低溫及乾燥氣候，病毒容易存活，加上民眾多數聚集於室內，增加病毒傳播的風險。日前才收治一名確診新冠的長者，併發心腦血管梗塞造成呼吸衰竭的重症個案，顯見新冠肺炎的侵襲力依舊不容小覷。

新冠肺炎重症的高風險族群，包括65歲以上長者、孕婦、糖尿病患者、BMI≧30肥胖者，以及患有慢性疾病或免疫功能低下者。這些族群一旦感染新冠病毒，演變為重症或死亡的機率較一般人高。

預防勝於治療，王永志強調，疫苗仍是重要的預防措施，接種疫苗可顯著減少罹患重症與死亡的風險。此外，要注意呼吸道禮儀、戴口罩、勤洗手，都是保護自己遠離新冠威脅的方法，尤其是出入公共場所或在密閉空間裡，更須留意。

春節將至，王永志提醒，若出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，應盡早進行新冠病毒快篩，提供醫師診斷的依據，一旦快篩陽性，醫師可根據情況評估，是否給予抗病毒藥物或進一步檢查與處置。

新冠肺炎 死亡 病毒

延伸閱讀

【慢病最愛問】胃食道逆流與肺纖維化是什麼關係？吃完藥腸胃很不舒服，請問要回胸腔科看診還是到胃腸肝膽科？又要如何顧肺又顧胃？

【慢病最愛問】為什麼自體免疫疾病比較容易得到肺纖維化？

腸病毒流行期宣告結束 創10年最久紀錄、嬰染病住院3周

港步入流感高峰 兒童個案住院率攀升 學者籲快接種疫苗

相關新聞

政院出手穩定物價 春節期間1月27日至2月9日汽柴油維持不漲

農曆春節將屆，為掌握應節商品及重要民生物資價量情勢，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議，拍板春節期間汽柴油、...

無法滴酒不沾？營養師點名對健康較佳與最糟的酒

醫務總監元月3日拋出「喝酒增加罹癌風險」的掃興理論後，還是無法滴酒不沾的人，不妨聽聽營養師的說法，看看對健康較佳與最糟的...

周五連3天降雨！小年夜強烈冷氣團 低溫探8度全台有感

明後2天有中層水氣移入，各地山區有雨，周五東北季風增強，並持續到周日，北部、東半部及中南部山區有雨，中央氣象署預報員張承...

健康主題館／尾牙、春節、喝春酒 痛風好發期 5步驟預防

「醫師，我這個左腳大拇趾，今天早上一睡醒就痛到不行，痛到我差點連走路都不能走…。」

打疫苗、戴口罩、勤洗手 返鄉慎防新冠

近期冷氣團來襲，氣溫驟降，正值流感及新冠肺炎大爆發，醫師提醒民眾，必須作好自身防護。根據疾管署統計，從去年9月至今年1月...

孩子10大徵兆 小心是偷吸電子煙

寒假開始，孩子閒暇時間變多了，緊接著過年領紅包，有閒有錢，恐接觸電子煙。電子煙在網路電商非常氾濫，上網隨便一搜就有許多販...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。