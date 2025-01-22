青少年染上電子煙 5年內倍增

國健署「112年青少年吸菸行為調查」顯示，全國5萬4千多名青少年違法使用菸品，另調查發現，青少年使用電子煙人數於5年間倍增，國中生使用電子煙的比率5年內上升3.2%、高中職則上升6.3%。

該項調查結果發現，國中生電子煙使用率由107年1.9%（男生2.8%、女生1.0%）上升至112年3.2%（男生3.7%、女生2.5%）；高中職生由107年3.4%（男生4.7%、女生1.8%）升至112年6.3%（男生7.2%、女生4.9%）。

國健署副署長賈淑麗指出，與107年相較，國內年輕族群使用電子煙占比明顯上升，推估超過5萬4千多名青少年正在使用電子煙。提醒家長，寒假期間，應多加留意孩子的網購消費習慣，以免染上菸癮。

賈淑麗說，為了躲避查緝，電子煙業者常將電子煙包裝成各種味道的新潮商品，掩蓋尼古丁的嗆喉感，誘惑青少年吸食，這也是青少年使用率快速倍增主因。

賈淑麗強調，電子煙販售氾濫且形態多變，在網路通道常防不勝防，國健署正向上溯源、向下管制，嚴查廠商、業者、販售平台、使用者，業者最高可處以1千萬至5千萬元罰鍰。中央與地方衛生局攜手查處電子煙、加熱菸，在網路平台多次查獲販售，罰鍰達2千萬元。

「菸害防制法」修正草案上路後，至113年12月31日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計60萬餘家件次，包含實體店面、夜店、酒吧、夜市流動攤販、校園周邊兜售、針對其營業或販售行為、廣告宣傳方式等，加強違規查處，開立4103件處分書，含電子煙639件、加熱菸2299件。

海關部分，近兩年在機場海關查緝13萬支電子煙、28萬條加熱菸，均交給地方衛生局銷毀。賈淑麗提醒，民眾出國旅遊，返台時不可攜帶電子煙或加熱菸入境，違者最重可處500萬元罰鍰。

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