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流感進高峰 上周就診逾14萬人次

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
流感疫情進入高峰期。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診約十四萬一千多人次，跟前一周持平。本報資料照片
流感疫情進入高峰期。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診約十四萬一千多人次，跟前一周持平。本報資料照片

農曆春節將至，流感疫情也隨之進入高峰期。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診約十四萬一千多人次，跟前一周持平，仍為近十個流感季同期最高，預計在農曆春節後達高峰，屆時單周就診人次將上看十五萬人次。

流感上周新增六十四例重症、六例死亡。防疫醫師林詠青表示，北部一名卅歲男性原有免疫低下病史，沒有接種本季流感疫苗，住院三周不幸過世。此外，上周年紀最小的重症個案為一名未滿周歲的女嬰，為感染Ｂ型流感併發肺炎，目前仍住在加護病房。

上周新增一起少見的嬰兒肉毒桿菌中毒個案，為近四年首例。該名未滿一歲女嬰並無先天疾病史，平日僅食用母乳及水果泥、蔬菜泥等罐裝副食品。

一開始醫師懷疑為腸道異常，但女嬰出現深層肌腱反射減弱、眼皮下垂、四肢無力等症狀，醫師覺得有異，於糞便中檢出肉毒桿菌，確診為肉毒桿菌中毒。

林詠青說，肉毒桿菌以孢子形態存在於生活環境中，其毒素不耐熱，經煮沸、煮熟後毒力消失。不過，一歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全，若不慎食入含肉毒桿菌孢子食品，易讓病原菌於腸道內增殖。

流感疫苗 肉毒桿菌 醫師

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