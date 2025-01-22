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擴大不孕症補助 投報率21.87倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州組成團隊發表亞洲首份不孕症治療投資報酬率研究，結果顯示，台灣擴大不孕症補助政策投資報酬率高達21.78倍。記者林琮恩／攝影
台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州組成團隊發表亞洲首份不孕症治療投資報酬率研究，結果顯示，台灣擴大不孕症補助政策投資報酬率高達21.78倍。記者林琮恩／攝影

台灣自二○二一年擴大不孕症治療補助，取消排富限制，並提升補助次數，每年超過三萬人受惠。台大醫院昨發表亞洲首份不孕症治療投資報酬率研究，證實此制度確實可行，擴大不孕症補助政策投資報酬率高達廿一點八七倍。

台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州表示，該院研究發現，經濟能力是延緩民眾選擇人工生殖療程的主要原因，只要能夠減輕民眾自費負擔，就可提升人工生殖使用率。

台大醫院陳美洲研究團隊、北醫大教授嚴明芳共同發表「台灣不孕症治療擴大補助政策投資報酬率」報告，透過財政模型推估，計算每位受補助出生的試管嬰兒，終身預期收入與預期將繳交的所得稅與消費稅，並納入個人死亡率，並綜合政府補助成本、福利支出、工資、通膨等因素，算出人工生殖政策的投資報酬率。

現行不孕症治療補助政策對象為不孕夫妻，最高補助六個不孕症治療周期，二○二一年補助政策上路後一年間，催生一萬一六三六名試管寶寶，總補助金額約卅八億元，即政府催生每名試管寶寶平均補助約卅三點二萬元。研究推估，每名受補助試管寶寶終身貢獻的政府總稅收為七二六萬元，若不計福利支出，政府投報率為廿一點八七倍。整體來說，政府每投資一元在不孕症試管嬰兒治療補助，可獲五點六八元淨稅收、廿一點八七元總稅收。

去年全台新生兒十三萬四八五六人，創歷年新低，龍年多孕效應失靈，行政院政委陳時中表示，台灣人口紅利到二○二八年歸零，生育率持續下探。為此，政府鼓勵國人趕快結婚、趕快生，另透過人工生殖法修法，宣導沒結婚，也能生等觀念。

「要提高生育率，人工生殖是最快的方法。」陳美洲說，生養小孩不僅是投資家庭，也是投資國家，有效緩解國家總生育率下降的窘境。

不孕症 台大醫院

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