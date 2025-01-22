擴大不孕症補助 投報率21.87倍

台灣自二○二一年擴大不孕症治療補助，取消排富限制，並提升補助次數，每年超過三萬人受惠。台大醫院昨發表亞洲首份不孕症治療投資報酬率研究，證實此制度確實可行，擴大不孕症補助政策投資報酬率高達廿一點八七倍。

台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州表示，該院研究發現，經濟能力是延緩民眾選擇人工生殖療程的主要原因，只要能夠減輕民眾自費負擔，就可提升人工生殖使用率。

台大醫院陳美洲研究團隊、北醫大教授嚴明芳共同發表「台灣不孕症治療擴大補助政策投資報酬率」報告，透過財政模型推估，計算每位受補助出生的試管嬰兒，終身預期收入與預期將繳交的所得稅與消費稅，並納入個人死亡率，並綜合政府補助成本、福利支出、工資、通膨等因素，算出人工生殖政策的投資報酬率。

現行不孕症治療補助政策對象為不孕夫妻，最高補助六個不孕症治療周期，二○二一年補助政策上路後一年間，催生一萬一六三六名試管寶寶，總補助金額約卅八億元，即政府催生每名試管寶寶平均補助約卅三點二萬元。研究推估，每名受補助試管寶寶終身貢獻的政府總稅收為七二六萬元，若不計福利支出，政府投報率為廿一點八七倍。整體來說，政府每投資一元在不孕症試管嬰兒治療補助，可獲五點六八元淨稅收、廿一點八七元總稅收。

去年全台新生兒十三萬四八五六人，創歷年新低，龍年多孕效應失靈，行政院政委陳時中表示，台灣人口紅利到二○二八年歸零，生育率持續下探。為此，政府鼓勵國人趕快結婚、趕快生，另透過人工生殖法修法，宣導沒結婚，也能生等觀念。

「要提高生育率，人工生殖是最快的方法。」陳美洲說，生養小孩不僅是投資家庭，也是投資國家，有效緩解國家總生育率下降的窘境。