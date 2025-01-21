政院出手穩定物價 春節期間1月27日至2月9日汽柴油維持不漲

農曆春節將屆，為掌握應節商品及重要民生物資價量情勢，行政院副院長鄭麗君今天舉行「穩定物價小組」會議，拍板春節期間汽柴油、天然氣不漲，政院盼能攜手國營事業穩定民生物價。

行政院指出春節為我國最重要的傳統節慶，國人團圓過年，聚餐同遊，將推升年節熱銷農產品需求。農業部參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8%至17%；蔬菜及水果增加18%至39%、水產品增加33%、花卉增加169%。

鄭麗君責請農業部持續監測應節農產品價量情勢，適時調配供應市場貨源，確保各類食材供應無虞，滿足消費需求；此外，今日凌晨嘉義發生規模6.4強震，造成果品產區發生部分落果災損，如棗子、楊桃、木瓜等，請農業部密切關注，及時提供農民相關協助。

另外，極端氣候影響農產品供應，造成農產品價格波動大，如去年颱風致災使近期蔬果價格仍偏高，政院請農業部加速農業因應氣候變遷調適作為，以強化農產品供應韌性。

鄭麗君指示，公平會密切關注年貨商品、應節民生服務等市況，若有異常，應即時調查，以遏止業者藉機進行聯合行為等不法情事，保障消費權益。

行政院強調，國營事業配合穩定物價，要求中油公司汽、柴油價格於春節期間(1/27~2/9)不調漲；天然氣(民生與工業等非電業用戶)及桶裝瓦斯至2月底不漲；中油直營加油站春節洗車服務維持原價；台糖公司民生用小包砂糖(1公斤)及沙拉油(3公升)零售價至2月底前均不調漲，並於全臺自有通路蜜鄰超市同步設置平價商品專區，包含：食用油、有機米、肉製品等多元商品，優惠實施至2月12日止。

行政院指出，目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康等主要超市及賣場，皆已設置平價或促銷專區，提供年節平價商品，民眾可參考選購。另經濟部將持續訪查零售通路商品價格調整情形，並與業者保持聯繫，力求商品價格穩定。

行政院另提及，將持續監測民眾感受較深的指標餐飲產品，若有價格異常上漲，即啟動聯合稽查，查察不法。