周五連3天降雨！小年夜強烈冷氣團 低溫探8度全台有感

明後2天有中層水氣移入，各地山區有雨，周五東北季風增強，並持續到周日，北部、東半部及中南部山區有雨，中央氣象署預報員張承傳表示，下周一小年夜有強烈冷氣團來襲，並持續影響到初一，整體環境濕冷，低溫下探8度，初二才回暖轉乾冷。

張承傳說，明後2天（22、23日）有華南中層水氣移入，雲量較多，各地山區有局部短暫降雨，平地也會飄零星雨；周五（24日）東北季風增強，並持續到周日（26日），迎風面北部、東半部及中南部山區有短暫降雨。

下周一至下周三（27至29日）為濕冷天氣，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨，直到下周四初二（30日）才轉乾。

溫度部分，張承傳指出，明天白天舒適溫暖，各地高溫約21至25度，中南部可到26度，早晚偏涼，明天清晨竹苗受到輻射冷卻影響，局部有10度以下低溫。

周四北部、東半部14至22度，中部15至24度，南部16至26度，花東17至23度；周五東北季風增強，周六、周日（25、26日）受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，這3天北部及東北部13至21度，中部14至24度，南部16至26度，花東17至23度。

下周一小年強烈大陸冷氣團南下，各地溫度降溫明顯。下周二（28日）除夕當天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部、東半部9至15度，局部沿海空曠地區低溫下探8度，中部12至19度，南部13至22度，花東13至20度。

下周三（29日）也就是大年初一，持續受到大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，日夜溫差大。下周四（30日）初二強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐步回升，但早晚各地天氣仍偏冷。

下周五（31日）大年初三各地天氣持續回暖，早晚天氣較涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；張承傳表示，冷空氣強度的預報不確定性較大，當冷空氣減弱回暖時，西半部及離島需注意能見度轉差，後續仍須持續觀察。

張承傳表示，下周一小年夜受到強烈冷氣團影響，並持續到初一，但其強度是否達到寒流等級還要再觀察，初二強烈冷氣團減弱，初三持續回暖、轉乾，春節後段天氣好轉。

降雪部分，張承傳說，明後2天（22、23日），以及小年夜跟除夕（27、28日），在低溫及水氣配合下，中部3000公尺以上高山有機會降雪。