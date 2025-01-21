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迎春節！營養師推「211餐盤」保健康 1美食是熱量炸彈

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
民眾翹首盼望的春節將至，營養師蔡宗真指出，年節的每餐應以211餐盤為原則，並控制在7分飽，盡量減少餐與餐之間的點心。示意圖／聯合報系資料照
民眾翹首盼望的春節將至，營養師蔡宗真指出，年節的每餐應以211餐盤為原則，並控制在7分飽，盡量減少餐與餐之間的點心。示意圖／聯合報系資料照

春節將至，馬來西亞的「蜂窩餅」（Kuih Loyang）是當地華人年節常見的傳統的糕點之一，營養師蔡宗真指出，蜂窩餅含大量糖份、精緻澱粉、飽和脂肪，作為年菜上桌時，攝取過量，不利健康。每餐應以211餐盤為原則，並控制在7分飽，盡量減少餐與餐之間的點心

馬來西亞傳統糕點之一的蜂窩餅常見於春節，因此也被稱為「新年餅」，由麵粉、粘米粉、雞蛋、椰漿、砂糖拌成麵糊，讓麵糊沾點在蜂巢形狀的餅模上，再放進熱油內炸熟，成品類似蜂巢或幾何圖案的大圓花瓣。不過蔡宗真分析，具大量精緻澱粉的麵糊下鍋油炸時，會吸附油脂，而椰漿含糖份、飽和脂肪，雖然口感香脆，吃得停不下來，但過量攝取蜂窩餅，不利健康。

衛福部國健署指出，民眾攝取過多糖份，容易形成三高（高血糖、高血脂、高血壓），並導致代謝症候群，而飽和脂肪也可能使膽固醇沉積在血管壁，讓血壓上升並增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病風險，及精製澱粉容易導致血糖上升，形成三酸甘油酯（血脂），造成肥胖。

另外，品嚐大魚大肉，易攝取過多精緻澱粉、飽和脂肪。蔡宗真提醒，應以211餐盤為原則，每餐至少2個拳頭大小蔬菜，搭配一個手掌心的蛋白質，及半碗至1碗飯。除了深綠色蔬菜類，另搭配色彩鮮豔的蔬菜，如紅蘿蔔、黃瓜、紫甘藍等有更多的植化素，內有抗氧化物質能保護細胞免受自由基損害。

蔡宗真表示，年節是與親朋好友共享美好時光的時刻，但也宜控制食量、避免過度攝取油脂、糖份，宜控制在每餐7分飽，並將零嘴、點心放在餐後享用，同時盡量減少餐與餐之間的點心。

脂肪 馬來西亞 點心

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