25歲年輕藝術家詹承燁《渾沌狀態》創作個展開展至26日

東海大學美術系研究所應屆畢業生詹承燁，以《渾沌狀態》為題在台中市「八巷BA XIANG咖啡藝廊」舉辦個展，展出創作近30件，有洋溢工業風的繪畫作品，以及山海經神獸系列的銅雕作品，作品豐富多元，完整呈現詹承燁由渾沌到創造自我風格的藝術創作歷程。

今年才25歲的年輕藝術家詹承燁，從小就相當理性跟感性，對於藝術創作跟產品設計也很有興趣，所以他大學選擇就讀大葉大學工業設計系，在學期間的作品不斷臨摹他人的想法跟做法，進行個人的設計創作。

為了能滿足個人對於藝術創作的夢想，詹承燁大學畢業後，再進入東海大學美術系研究所就讀，而隨著年紀的增長，才漸漸找到自己創作的風格，加上恩師林文海教授的指導，詹承燁以他在大學的所學的專業知識，發現工業風融入藝術風之後，會碰撞出完全不同的豐富藝術風格表現。

詹承燁學生時代的創作作品，在台灣、大陸得到很多獎項，包括太陽美術展國美館特展等，詹承燁在指導教授跟父親詹晉源的鼓勵下，選擇在舉辦這次的畢業展。

雖然是第一次個展，詹承燁原本只想用繪畫方式來表現，後來覺得繪畫沒辦法呈現他想要的多元化表現，加上看到林文海教授的雕塑技法跟作品，得到很大的啟發，因此決定用雕塑來呈現。

詹承燁後來以銅雕塑作品得到2022年臺陽美術展入選、2023年首屆海峽兩岸高校藝術創大賽銅獎、2024年苗栗雙年展立體造型類第三名、2024年全國美展雕塑類入選。詹承燁對自己的作品有一定的要求，他認為要感動他人之前，要先感動自己。

個展之所以取名《渾沌狀態》，意思是要將自己的心境以藝術的方式呈現出來，要歸納整理自我啟發出來的靈感之後，才能撥雲見日，正視內心的喜怒哀樂，一起見證時代的改變。