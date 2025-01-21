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麥凱萊領軍 巴黎管弦樂團攜雙獨奏家6月訪台

中央社／ 台北21日電

芬蘭指揮家克勞斯‧麥凱萊將領軍巴黎管弦樂團訪台，與韓國鋼琴家任奫燦（Yunchan Lim）及瑞典小提琴家洛薩科維契（Daniel Lozakovich）6月訪台，三音樂天才將齊聚台灣演出。

麥凱萊（Klaus Mäkelä）今年29歲，從小學大提琴與合唱，後投身芬蘭指揮教父帕努拉（Jorma Panula）門下，成為這個新世代最出色的指揮之一。2020年麥凱萊接任奧斯陸愛樂樂團首席指揮，2022年起上任巴黎管弦樂團首席指揮；2027年新樂季開始，麥凱萊將上任荷蘭皇家大會堂管弦樂團首席指揮。

獨資營運的巴哈靈感執行長梁秀玲對中央社記者表示，她的長遠目標是希望以合理的票價，提供台灣樂迷與日韓並駕齊驅的節目，「未來也將致力與歐美市場同步，讓台灣成為頂尖音樂家的亞洲首選。」

梁秀玲觀察，過去來台的國外樂團演出多以交響樂為主，「我們除了呈現歐美各大樂團獨特的曲目與音色之外，也會要求搭配這個時代重要的獨奏家與樂團合作，帶來重要的協奏曲演出。」

梁秀玲舉例，韓國鋼琴家任奫燦與瑞典小提琴家洛薩科維契對她來說，都是這個新世代的重量級音樂家，「年輕不足以掩蓋他們太出色的音樂才華，可以說是另一種檔次的音樂家，我非常希望台灣的樂迷可以與歐美同步，也能有更多的音樂家選擇。」

除了邀請巴黎管弦樂團訪台之外，巴哈靈感今年還將邀約多個西方管弦樂團來台，包括5月5日及6日的柏林廣播交響樂團將由尤洛夫斯基（VladimirJurowski）擔任指揮搭配小提琴家陳鋭（Ray Chen）。

6月3日及4、6日則有德國班貝格交響樂團訪台，由指揮家胡薩（Jakub Hrůša）搭配韓國小提琴家金本索里（Bomsori Kim）以及捷克鋼琴家范特捷（LukášVondráček）。

7月則有長野健（Kent Nagano）指揮漢堡愛樂國家管弦樂團搭配鋼琴家皮耶絲（Maria João Pires）及布雷查茲（Rafał Blechacz）；10月初則有畢契科夫（Semyon Bychkov）領軍捷克愛樂；10月底北德廣播易北愛樂樂團將由前紐約愛樂音樂總監吉伯特（AlanGilbert）搭配小提琴家約夏．貝爾（Joshua Bell）演出。

交響樂團 小提琴 音樂

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