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冬季好發病毒性腸胃炎 醫：每天都有腹瀉急診病人

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，若家中有病毒性腸胃炎患者，應使用稀釋的漂白水清潔消毒，保持居家環境乾淨。圖／123RF
醫師提醒，若家中有病毒性腸胃炎患者，應使用稀釋的漂白水清潔消毒，保持居家環境乾淨。圖／123RF

冬季是諾羅病毒及輪狀病毒、腺病毒主要流行季節，根據疾管署的資料顯示，今年一月光是第一周，全國急、門診腹瀉就診人次已逾15萬人次。埔里基督教醫院急診主任楊文傑表示，冬天各種病毒齊發，除了流感肆虐，這段時間也要注意病毒性腸胃炎的威脅。

楊文傑說，每天幾乎都有3、4起急診個案，患者頭痛、發燒、上吐下瀉，嚴重可能造成脫水、電解質失衡。有些人在發病初期時以為是感冒，等到出現水瀉時才緊急就醫，症狀已是腹瀉到虛脫，進到醫院注射點滴補充流失水分。

多種病毒都可能導致病毒性腸胃炎，最常見的是諾羅病毒及輪狀病毒、腺病毒，每年11月到隔年3月是感染高峰。楊文傑提醒，大多數的人感染病毒性腸胃炎都可以自行康復，但對於嬰兒、幼童等免疫力較差的族群，家長應多加留意，吐或拉的次數太多，當心脫水休克。

諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒具有高傳染性，在公共場所容易發生群聚感染，尤其是幼兒園、學校等場域。楊文傑觀察，這二周大多是非群聚感染個案，主要是學童放假參加冬令營，從外縣市回到家後又吐又拉。

病毒性腸胃炎目前並無專門的治療藥品且無疫苗可施打，臨床以支持性療法為主，緩解不適症狀。楊文傑提醒，到公共場所應戴口罩、勤洗手，杜絕病毒「糞口接觸」的傳染途徑。若家中有病毒性腸胃炎患者，應使用稀釋的漂白水清潔消毒，保持居家環境乾淨。

另外，接近春節返鄉兼出遊，民眾團聚飲食務必於用餐前、如廁後使用清潔劑洗手，並留意個人飲食衛生，不生飲、生食，魚蝦蟹貝類等海鮮煮熟後再食用。

●漂白水擦拭法

以1:50比例稀釋（1000ppm）擦拭消毒居家環境，無法使用漂白水清消的物品，可以使用75%的酒精擦拭。漂白水不可混用其他清潔劑，避免產生化學作用，反而傷害皮膚、呼吸道。

腸胃炎 腺病毒 諾羅病毒

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