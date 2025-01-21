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低溫禽流感病毒發威 彰化一蛋雞場今撲殺1萬7千隻蛋雞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣動防所人員對芳苑鄉感染高病原性禽流感的蛋雞場實施清場。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣動防所人員對芳苑鄉感染高病原性禽流感的蛋雞場實施清場。圖／彰化縣動物防疫所提供

彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場的罹病蛋雞，確診新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所今完成全場撲殺1萬7千隻蛋雞並消毒。

動防所表示，近日大陸冷氣團造成低溫，家禽易緊迫，導致抵抗力降低，雞舍通風若不良或未做好人車門禁管制工作等措施，家禽恐感染病毒，今處理的芳苑鄉蛋雞場就是通報蛋雞異常死亡，動防所實施移動管制，經採樣送農業部獸醫研究所檢驗，本（1）月19日確診感染禽流感病毒，已派員完成撲殺和清場消毒。

彰化縣是養禽大縣，每兩顆雞蛋有一顆產自彰化，動防所將加強今處理的養禽場方圓3公里監控及消毒，並提醒養禽場及產銷業者落實日常管理，注意養禽場的環境保溫及通風、實施門禁管制和運輸載具等消毒措施。

彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場感染高病原性禽流感，全場撲殺後，動防所人員逐一清理。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場感染高病原性禽流感，全場撲殺後，動防所人員逐一清理。圖／彰化縣動物防疫所提供

流感病毒 禽流感

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