低溫禽流感病毒發威 彰化一蛋雞場今撲殺1萬7千隻蛋雞

彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場的罹病蛋雞，確診新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所今完成全場撲殺1萬7千隻蛋雞並消毒。

動防所表示，近日大陸冷氣團造成低溫，家禽易緊迫，導致抵抗力降低，雞舍通風若不良或未做好人車門禁管制工作等措施，家禽恐感染病毒，今處理的芳苑鄉蛋雞場就是通報蛋雞異常死亡，動防所實施移動管制，經採樣送農業部獸醫研究所檢驗，本（1）月19日確診感染禽流感病毒，已派員完成撲殺和清場消毒。