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蛋價再探底！產地價跌破20元 創近10年新低

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北市蛋商公會今宣布雞蛋產地價每斤再降4元，每台斤從22.5元降至18.5元，產地價跌到近10年新低。示意圖／聯合報資料照片
台北市蛋商公會今宣布雞蛋產地價每斤再降4元，每台斤從22.5元降至18.5元，產地價跌到近10年新低。示意圖／聯合報資料照片

蛋價再探底！國內雞蛋產量持續生產過剩，每日滯銷已達200萬顆，台北市蛋商公會今宣布雞蛋產地價每斤再降4元，每台斤從22.5元降至18.5元，產地價跌到近10年新低；批發價則維持每斤32元不變。周四起（23日）休市。

據農業部雞蛋產銷資訊平台，國內投入生產蛋雞約3794萬隻，雞蛋每日生產量12萬8500箱（每箱約200顆），蛋雞投產數量與產量再創新高，每日生產過剩高達170萬顆。但產地統計每日產量已突破13萬箱，每日生產過剩至少200萬顆。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，因今年農曆春節長達9天，一次休息那麼久，但期間禽場雞隻持續下蛋，蛋還是得照收，為了調節產量，適度調降運輸價格。

他說，因過年無法出貨，每年過年前雞蛋都會降價，但在市場好的狀況下，年後蛋價通常就會回彈，但今年雞蛋產量持續過剩，很難預估年後蛋價，一切交由市場機制決定，該跌價的時候就是跌，當雞農不敷成本，就會做淘汰處理了。

台北市蛋商公會理事長林天來說，現在一天就多快1萬箱雞蛋，能銷往哪裡去？也無法預期蛋價何時能回穩，只能靠以價制量了。

北市 蛋價 雞蛋

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