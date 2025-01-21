大金工業在台首個製造廠落腳彰化 三強聯手成立中央空調設備合資公司

日本大金工業株式會社的全資子公司、負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司，與台灣的大金總代理和泰興業股份有限公司，以及力菱機電事業股份有限公司合作，宣布在台灣共同成立大金台灣應用空調系統股份有限公司，並將海外第一個製造廠生產線選在彰化縣伸港全興工業區，21日盛大舉辦開幕儀式。

在台灣市場，大金工業集團於1992年起透過總代理和泰興業開始銷售家用空調、商店及辦公室等商用空調設備，2016年投資入股和泰興業，雙方深化為合資夥伴關係，並正式進軍中央空調設備市場。近年穩居市場領導地位，應用範疇涵蓋半導體業、數據中心、商辦、購物中心、飯店及醫院各場所等，並致力於成為ESG落實者，為各行各業提供創新的節能減碳解決方案。和泰興業會長蘇一仲表示，此次合作以空氣側設備為先，未來將積極引進無線AP產品，持續領導台灣空調展業發展。

大金工業創立100周年以來，專注於空調相關事業的發展與創新，以「提升空間舒適度，實現健康生活」為核心理念，大金在全球積極拓展多元化產品與服務，精準滿足各地市場的多樣需求。為深耕台灣空調市場及提供客戶更卓越的產品與服務，於台灣正式成立空氣側產品工廠，展現持續引領業界的承諾與決心。

而力菱公司則於1981年創立，為台灣本土領先品牌的空調設備製造商，擅長空調箱產品開發、生產及銷售，具備完整的空調箱產品陣容，可滿足各種不同客戶的需求。力菱機電董事長洪源鴻表示，空氣測產品最困難之處就是滿足客戶客製化需求，透過在地生產、在地製造，可以更有效率打造最佳解決方案。