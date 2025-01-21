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開春嘉義必看！「大美不言」特展現身故宮南院 周四開展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
國立故宮博物院院藏的〈秋園寓興〉，戴臨《雜書畫冊》，時期約為清朝雍正年間（1723-1735 年）。圖／Van Cleef & Arpels提供
國立故宮博物院院藏的〈秋園寓興〉，戴臨《雜書畫冊》，時期約為清朝雍正年間（1723-1735 年）。圖／Van Cleef & Arpels提供

由梵克雅寶、巴黎裝飾藝術博物館與國立故宮博物館三方合作的「大美不言」（Beauty Speaks For Itself）特展，繼先前於台北故宮舉辦結束後，近日移師嘉義故宮南院，並於1月23日開展，透過雕塑、金工、平面藝術、服飾、瓷器、玉石等多元面向的260件（組）逸品，探索橫段時空、文明的美學之旅。

今日嘉義南院開展的記者會上，故宮副院長余佩瑾表示，南院的空間挑高達4米，展出單元區隔更清楚，並觀察特展為三方的「館際交流」，也期待故宮未來開創更多的交流案例；梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel-Sonet表示很榮幸跟兩個博物館進行不同層次、深度的對話，並特別推薦海報主視覺上一條梵克雅寶典藏Zip項鍊，可轉換為項鍊或手環，加上隱密式鑲嵌，是特別推薦的逛展亮點；巴黎裝飾藝術博物館策展人兼亞洲與伊斯蘭典藏主管的Béatrice Quette感性回應，雖然展覽名為大美不「言」，但歡迎公眾來欣賞參觀，展開與藝術品、藝術的交流對話。

「大美不言」特展包含「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」與「五彩繽紛」五大篇章，是梵克雅寶、國立故宮博物館以及巴黎裝飾藝術博物館的三方典藏，展出破除了時間的線性邏輯，既像是東方的「三聯畫」、也如西方藝術的「舞台場景」（tableaux），靜態無聲、以美動人心。本次移師南院除新贈部分未公開之藝品如紫檀木繩紋盒、黑地彩蝶紋外套，部分陳列品如翠玉白菜、清乾隆御用金碗的陳列角度也不盡相同，帶來隱藏版欣賞樂趣、值得「二刷」。

綜觀本次特展，「五彩繽紛Colors」展區中一件故宮的〈青瓷橢圓小洗，汝窯〉與梵克雅寶的〈煙灰缸〉、巴黎裝飾藝術博物館的〈花瓶〉一同陳列，讓宋代的名貴陶瓷、20世紀的瑪瑙與18世紀的彩色玻璃呈現稚幼纖細與工藝的一期一會。

「自然萬物」展區裡，〈銅胎畫琺瑯菊花紋方壺〉、〈Chrysanthemum胸針〉、〈伊勢形紙〉共同演繹了繁複的花葉之美，唯方壺體現了清代宮廷美術，而胸針則領人一窺梵克雅寶「隱密式鑲嵌」，素雅線條與光影的陰翳之美則是伊勢形紙、也是日本美學的具象體現；動容的還有一組蝴蝶主題的粉彩黃地百蝶盂、花瓶、蝴蝶胸針，加上一套黑地彩蝶紋外套（羽織），以及柳宗理的「蝴蝶」椅，將蝴蝶的粉嫩、纖細、展翅，以陶瓷器、珠寶、家品等方式多元呈現。

不容錯過的壓軸展櫃裡，梵克雅寶的〈印度風格項鍊〉與故宮的〈翠玉白菜〉、巴黎裝飾藝術博物館的〈如意三足花瓶〉，成為了綠與白的色彩協奏，差別在於項鍊鑲嵌了鑽石與祖母綠，濃綠與斑白是〈翠玉白菜〉的視覺質感，而〈如意三足花瓶〉的底部則由象牙染色成綠色加以上半部水晶雕刻的葫蘆瓶與如意，展現東西方藝術對色彩的共同見解。

梵克雅寶同時將舉辦三場藝術文化講座，其中「閱讀舞蹈的文化底蘊」並邀請到藝術家林懷民主講，三場講座皆為線上預約制、限本人預約，每人每場講座可預約乙次，活動前30日上午10點開放手機加入范克雅寶官方LINE帳號進行預約；另外「兒童工作坊則邀請親子進行透明系手繪框彩繪、體驗色彩與手繪的親子之樂，以及進行「大美不言」特展尋寶活動，名額有限，皆需提前預約報名。

「大美不言」典藏精粹特展

展期：2025年1月23日至4月20日

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

開放：每周二至周五、上午9點至下午5點

1937年的Chrysanthemum胸針，范克雅寶典藏系列。圖／Van Cleef & Arpels提供
1937年的Chrysanthemum胸針，范克雅寶典藏系列。圖／Van Cleef & Arpels提供
宋朝（960-1279）年間的繡菊花簾，國立故宮博物院收藏。圖／Van Cleef & Arpels提供
宋朝（960-1279）年間的繡菊花簾，國立故宮博物院收藏。圖／Van Cleef & Arpels提供
國立故宮博物院、嘉義南院。圖／國立故宮博物院提供
國立故宮博物院、嘉義南院。圖／國立故宮博物院提供
〈蓋碗〉（TUREEN），1819年、法國，巴黎裝飾藝術博物館收藏。圖／Van Cleef & Arpels提供
〈蓋碗〉（TUREEN），1819年、法國，巴黎裝飾藝術博物館收藏。圖／Van Cleef & Arpels提供
日本20世紀初的黑地彩蝶紋外套（羽織），展現細膩的蝴蝶意象，國立故宮博物院收藏。圖／Van Cleef & Arpels提供
日本20世紀初的黑地彩蝶紋外套（羽織），展現細膩的蝴蝶意象，國立故宮博物院收藏。圖／Van Cleef & Arpels提供
1926年的紫水晶雕刻的猴飾桌鐘，將時間隱藏在底部側邊，兼具實用、裝飾藝術意味，梵克雅寶典藏系列。圖／Van Cleef & Arpels提供
1926年的紫水晶雕刻的猴飾桌鐘，將時間隱藏在底部側邊，兼具實用、裝飾藝術意味，梵克雅寶典藏系列。圖／Van Cleef & Arpels提供
18世紀清朝時期的紫檀木繩紋盒，以具象的繩紋，呈現守護、珍視的抽象意念。圖／Van Cleef & Arpels提供
18世紀清朝時期的紫檀木繩紋盒，以具象的繩紋，呈現守護、珍視的抽象意念。圖／Van Cleef & Arpels提供
梵克雅寶典藏Les Voyages Extraordinaires高級珠寶Luna長項鍊。圖／Van Cleef & Arpels提供
梵克雅寶典藏Les Voyages Extraordinaires高級珠寶Luna長項鍊。圖／Van Cleef & Arpels提供
巴黎裝飾藝術博物館。圖／Van Cleef & Arpels提供
巴黎裝飾藝術博物館。圖／Van Cleef & Arpels提供
梵克雅寶典藏、1952年「Zip項鍊」，是引領轉換式珠寶的經典設計。圖／Van Cleef & Arpels提供
梵克雅寶典藏、1952年「Zip項鍊」，是引領轉換式珠寶的經典設計。圖／Van Cleef & Arpels提供

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