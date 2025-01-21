今年國內首例漢他病毒本土病例 曾在北市某市場驚見鼠類

北市今日公布國內今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，是一名居住文山區50多歲女性，無國內外旅遊史。經疫調發現，個案在市場工作時曾發現有鼠類出沒，1月1日起出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，經住院採檢驗後於昨日研判確診，個案目前已康復出院。

衛生局指出，該個案接觸者無疑似症狀，且個案居家及工作地周邊環境已於1月20日完成清消工作。

衛生局說，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，傳染途徑經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒汙染的空氣或物體、被帶病毒的齧齒類動物咬傷等方式感染；預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

漢他病毒症候群全國近3年確定病例，分別是2022年5例、2023年6例及2024年3例，北市則為1例、2例及0例。

衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，請務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應用市售漂白水以1:10比例稀釋後，潑灑於受汙染環境。

衛生局說，待消毒30分鐘後再清理，切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或汙染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，也應清洗消毒並曬乾再行收存。

衛生局表示，民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。