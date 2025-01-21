起薪5萬3！台北捷運徵才 非理工科系也能報考

台北捷運公司為了遴補離退人力及維修、資訊、運務行車等專業人員，預計3月舉辦人才招募，並首次開放非理工科系報考，報考後提供全職培訓，試用期滿最高薪資5萬3千元，詳細報考資訊在3月公告辦理筆試。

北捷表示，今年首次推出開放非理工科系人才報考維修等相關職缺，網羅包括文法商等不同專業背景及各領域的菁英，應試錄取後，提供全職培訓，學習捷運產業營運、維修及管理等領域，自主培養專業人才。

北捷表示，招募的資格條件依應試類科有所不同，預計招募維修、資訊、行車、行銷企劃營運等類科，總計約近百名缺額。

北捷說，不同應試類科的試用期滿最高薪資5萬3千元，除一年12個月薪資，另外還包括年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金，依據當年度盈餘狀況核算績效獎金等。