台灣虎航：桃機出發航班 春節期間開放起飛前3小時報到

農曆春節將至，桃園國際機場客運量可望再創新高，為避免人潮增加機場安檢及證照查驗的作業時程，造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航今天（21日）宣布，自2025年1月27日起至2025年2月2日止，於桃園機場出發的航班，台灣虎航提早於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，避免後續過程壅塞，導致旅客可能趕不上航班的情況。

台灣虎航呼籲，勿將行動電源、打火機等危險物品放置於託運行李內，導致託運行李無法通過X-RAY安全檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。此外，台灣虎航也鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦妥自助報到，或利用桃園機場自助行李託運（Self Bag Drop, SBD）系統等智慧化服務，以節省等候時間。

台灣虎航也提醒旅客，現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，包含輪子及手把等外部突出物之三邊尺寸必須小於54cm x 38cm x 23cm；此外，還可攜帶1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤。地勤人員將於登機口檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付手提行李超件費用，每件收取新台幣2,000元整。

目前桃園機場及日本出入國在留管理廳合作實施「2025年日本入境事先確認作業」，已自上周開始在桃園機場內實施，預計執行至2月12日止，共計有函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、岡山、茨城、宮崎10個機場適用，若旅客將在春節期間計劃經上述機場造訪日本，歡迎旅客可提前抵達桃園機場完成入境事先確認作業，以縮短在日本機場審查時間。

農曆春節期間，台灣虎航客服中心的營業時間稍作調整，2025年1月28日起至2025年2月2日止，營運時間為上午9時起至下午5時止，自2025年2月3日起恢復正常營運，春節期間旅客可多加利用台灣虎航官網進行相關操作。