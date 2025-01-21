帛琉事故新光院長親治療 院方曝小插曲：患者今明出院

外交部長林佳龍擔任總統特使，出席帛琉共和國新任正副總統就職典禮，期間隨團人員發生車禍，共6人受傷。新光醫院副院長洪子仁說，當時該院院長侯勝茂與衛福部次長林靜儀均參與救治患者，緊急處理在2.5小時內處理完畢，2名患者循新光醫院與當地醫院醫療合作模式，飛機落地後直接送醫治療，預計這兩天就能出院。

當時6名團員乘坐的車輛撞上電線桿，車頭全毀，多數傷者為輕傷，其中2人挫傷較嚴重，且合併玻璃割傷及骨折，必須手術處理。

洪子仁表示，當時患者被送至當地醫院後，由急診團隊及侯勝茂院長、林靜儀次長完成初步檢查，包括電腦斷層（CT）、超音波及X光檢查，初步認定沒有腦震盪疑慮，且平時要花6小時的治療過程，在2.5小時內完成，連帛琉總統都說，把帛琉交給新光醫院相當放心。

洪子仁表示，受傷需手術的2名傷者，在飛機上由其他團員讓出商務艙，讓他們平躺減輕痛苦，回台之前，新光醫院已要求骨科病房做好準備，飛機一落地，立刻將患者交回新光醫院，因為適逢周日，先做手術準備，已於昨天週一完成手術，且2人恢復狀況良好，預計這兩天就能出院回家，適逢年節將至，2人能夠回家好好過年。

2人直接送至新光醫院的流程，其實就是新光醫院與當地院方的合作模式。洪子仁表示，當地困難手術難以進行，包括骨科換關節手術、椎間盤突出手術、心導管手術等，必須將患者送至台灣接受手術，當地民眾若經轉診委員會評估，必須轉診接受手術，民航機一落地，就會安排救護車接送，直抵新光醫院，當天立刻手術，本次車禍事件，也讓民眾了解友邦帛琉轉診至台灣通路的重要性。