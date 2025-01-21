腸病毒流行期宣告結束 創10年最久紀錄、嬰染病住院3周

腸病毒脫離流行期，但仍增加2例重症。疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒就診人次上周為9673人次，脫離流行期，從去年4月上旬進入流行期至今，罕見冬季繼續流行，已達10個月，為近10年以來腸病毒疫情延續最長的一年，但仍新增2例腸病毒感染併發重症病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2歲男童無潛在疾病，去年底發燒就醫，隔天出現右頸腫脹、吞嚥困難等症狀再度就醫，經診斷為急性中耳炎收治住院，期間出現雙腳無力、行走困難情形，經通報檢驗後確認為感染腸病毒D68型併發重症，個案治療後狀況改善，住院10天已出院。

另，北部未滿1個月男嬰，去年底出生ㄧ周後即因呼吸窘迫、低血氧收治嬰兒病房，後因出現發燒、呼吸短促及血氧下降情形，轉收住新生兒加護病房治療，收治期間出現心律不整、血壓偏低、二氧化碳滯留、血小板偏低等情形，經通報檢驗後確認為感染伊科病毒2型併發重症，個案治療後症狀改善，目前持續住院觀察，住院已有3周。

依據疾管署監測資料顯示，上周1月12日至1月18日門急診就診計9673人次，較前一周的1萬2523人次下降22.8%，疫情呈下降趨勢且低於流行閾值，脫離流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

以病例發病日統計，今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，去年累計12例重症，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型及腸病毒D68型各2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒2型及伊科病毒11型各1例，其中年齡未滿1歲幼童計8例，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說明，國內腸病毒疫情雖持續下降，但農曆春節將至，親友團聚、人群交流移動頻繁，腸病毒傳播機會增加，無論成人、小孩皆有感染風險，提醒民眾應保持警覺，落實肥皂勤洗手及環境清消。

連假期間如果有身體不適，應盡速就醫，並在家好好休息，盡量減少拜年、探訪親友等交誼活動，避免出入人潮擁擠的公共場所，以利身體儘快恢復健康；嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒接觸，並留意其健康狀況，一旦出現重症前兆病徵儘速送醫。

另，請家長及教托育機構人員注意居家及學習環境通風、清潔及消毒，建議使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售含氯漂白水）進行一般環境消毒，以降低病毒傳播的機會。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。