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合歡山路面有結冰機率 台14甲翠峰至大禹嶺夜封

中央社／ 南投縣21日電
合歡山20日部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，20日晚間至21日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）中央社
合歡山20日部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，20日晚間至21日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）中央社

合歡山今天無降雪，但部分背陽路段仍結冰未消融，考量夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰機率，交通部公路局宣布，晚間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔3000公尺以上路段，受輻射冷卻效應影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰機率。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；22日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒、夜間視線不良，加上殘冰未融，車輛極易打滑失控，因此今晚8時起夜間雙向封閉，不開放通行；另外，台8線中橫臨37便道增開下午5時30分通行時段，僅限造冊農產運輸大貨車往谷關。

交通部 合歡山

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