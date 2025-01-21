集結花蓮山海美好──山海百貨

新城，花蓮最小的行政區，人口僅二萬餘人，卻因其地理位置的關鍵，成為太魯閣與花蓮市區的連接點。所謂的「新城市區」，其實只是圍繞著新城火車站的幾條街道。在這片寬廣寧靜的小街區中，連鎖超商只有三家，卻意外地孕育出一個獨特的地方象徵——山海百貨，由一位棒球教練所開設。這裡所販售的不僅是來自花蓮的山海物產與精緻美食，還包含了隱匿在山間與海邊的文化與故事，甚至讓人能在這片小小的空間中，觸及花蓮的「聲音」與「影像」。這是一個將地方人文與自然景觀融為一體的場所，彷彿每一個角落都在講述著屬於花蓮的真實故事。

明亮的設計打破傳統老屋的低矮陰暗印象，讓人一眼就能欣賞到空間全貌。 圖／永豐基金會

探索花蓮──從新城出發

山海百貨所在建築原為台電的營業所，閒置多年後，由新城國小棒球教練胡文偉所承租，經空間活化後改造成以花蓮為主題的百貨公司。加上頂樓只有四層的空間，並非都市人所認知的「百貨公司」，但是在這裡，卻能找到屬於花蓮各個角落的真實物產。

「為什麼我們要做山海百貨？因為它能解決在地廠商的問題。」山海百貨創辦人胡文偉舉例，目前山海百貨合作的花蓮13鄉鎮、31個在地物產品牌合作，涵蓋4百多件商品。除了麻糬、剝皮辣椒等外人認知的傳統特產，還涵蓋更多富含故事與意義的在地中小品牌。

整體空間以清透的藍色、綠色及黃色為主色調，呼應太魯閣及立霧溪的地景——如清澈溪流穿過岩石的感覺。 圖／永豐基金會

但山海百貨不僅僅是一間店，而是胡文偉多年來扎根經營的成果。他從體育、藝文到書店的經營，再到老屋修繕，逐步累積實力與經驗，如今更進一步推動街區經濟發展。他在新城租下9棟老屋並修繕6棟，為的是打造一個支持在地文化與產業的基地。

從飲食開始的花蓮探索

作為簡單的展示空間，在山海百貨的一樓，可以看到來自花蓮各地的特色食材，如剝皮辣椒、七星潭的漁產、赤柯山的金針花，以及玉里地區的手工茶。不僅展現了花蓮豐富的物產，更希望讓旅人透過商品了解背後的在地產業。

山海百貨一樓餐廳「以映慕名」使用花蓮在地小農作物，以原民香料與傳統米食為料理核心，變化出慕名獨有的美式料理。 圖／永豐基金會

另一區為餐飲空間，與知名在地餐廳合作打造的「以映慕名」餐飲空間，成為推廣地方食材與永續文化的重要嘗試。以映慕名在設計菜單時，強調採用當地食材，融入部落特色。例如使用七星潭當地捕撈的魚類，展現食材的低碳特性，這樣的選擇不僅支持地方經濟，也呼應永續飲食的理念。讓訪客在享受美食的同時，也能感受地方文化的深度與食材的自然價值。

山海百貨也推出自有品牌「小米好好」，以小米這項太平洋沿岸傳統作物為靈感，將社區教育的成果轉化為商品。從獵人弓箭造型的御守，到酒、扇子等日用品，皆蘊含著太魯閣文化的祝福與美意，展現深厚的文化連結。

山海百貨以「小米好好」為自有商品品牌，推出小米酒等商品（飲酒過量有礙健康）。 圖／永豐基金會

五感空間展示花蓮的美好

另一位山海百貨主理人林韋騰向我們說明，二樓以上是原本台電營業所的員工宿舍，在改造過程中，特意保留了部分原貌，例如廚房的流理台與櫃子等，並在不同樓層分區展示花蓮的特色。目前二樓的展示銷售空間以綠色與藍色分界，分別代表山產與海產。山產區展示茶葉、果乾、花生醬等在地食品，以及藤編、蛇紋岩等工藝品；海產區則陳列七星潭漁產或以海洋元素為靈感設計的手作用品。

山海百貨希望延續山海與新舊「交會」的感覺，成為呈現在地文化的舞台。 圖／永豐基金會

「新秀共創」小展間專注呈現新城與秀林的文化魅力，展品涵蓋當地大人與年輕人合作的編織、木作及國產材創意商品。結合聲光體驗，展出部落居民製作的樂器如木琴、短笛等，伴隨曼波海灘的海浪聲，營造沉浸氛圍。

頂樓還提供觀景空間，從這裡可以眺望太魯閣、立霧溪及七星潭方向的壯麗景色。林韋騰表示，未來計劃打造夜間電影院與酒吧，進一步拓展場域的功能，讓訪客在花蓮的山海美景間，享受更加豐富的文化體驗。

山海百貨頂樓觀景空間可眺望太魯閣、立霧溪及七星潭山海遠景。 圖／永豐基金會

林韋騰表示，山海百貨的目標不僅僅是銷售商品，而是通過每一件商品講述背後的故事，從文化的交會到飲食與工藝的結合，讓旅人感受到新城這片土地的豐富與溫度。商品不再只是商品，而是承載故事與精神的載體，讓傳統與現代在此交會並共存。

源自練習曲的「分享」精神

身兼棒球教練、棒球練習曲、豆花兒及山海百貨的創辦人，胡文偉在看似無關的幾個角色之間找到了一個共同的交叉點：照顧自己喜歡的人。不論是棒球教練對孩子的付出，還是在山海百貨內對夥伴與在地廠商的支持，這種「照顧」的精神，構築了他事業的核心價值。

棒球教練對胡文偉來說是一種志業，發自興趣而非盈利導向；但他也相信，商業模式的運作可以讓這份志業延續並擴大影響力。他指出：「賺錢的目的，不只是讓自己花用，而是為了照顧喜歡的人，這才是真正的心靈滿足。」

山海百貨的三位共好夥伴，右起創辦人胡文偉、主理人林韋騰與米豆。 圖／永豐基金會

讓孩子更好，讓新城更好

目前胡文偉將山海百貨交由林韋騰和米豆兩位年輕人共同主理，其背後的理念源自母品牌「練習曲」，一個起初專注於非營利孩童陪伴與課業輔導的計畫。然而，隨著對需求的深入了解，他們認識到僅從教育端著手並不足夠，若要真正回應孩子與家庭的需求，必須讓孩子們的家鄉煥發新生。因此從「練習曲」到「山海百貨」，他們希望讓村莊裡的大人與孩子共同建構一個共好的社區。

面對這樣的願景，米豆表示，他們在與街區居民作訪談與交流時，感受到新城過去的繁榮氣息，從淘金年代開始，這裡曾經人潮湧動。居民們懷念那些美好的舊時光，也期待新事物的到來。現在山海百貨試圖承接這段歷史，山海百貨作為一個據點，肩負起推動街區商業與社區復興的角色。

林韋騰與米豆希望山海百貨作為一個據點，肩負起推動街區商業與社區復興的角色。 圖／永豐基金會

新城──宜蘭過去一點點

新城位於花蓮北端，距離雙北相對較近，搭乘火車便能輕鬆抵達，在造訪山海百貨之餘，還可順遊周邊的特色景點：品嘗佳興冰果室的古早味檸檬汁、到老街上的復古照相館拍照留念、探索甜點店的創意甜品，或是前往練習曲書店與豆花兒，體驗新城獨特的質樸與多元風貌。

山海百貨不僅是一個展示銷售商品的空間，更是探索花蓮文化多樣性的窗口。透過保留歷史痕跡、結合現代設計，以及與在地品牌的深度合作，這裡成為傳遞花蓮故事與文化的全新平台，吸引每一位旅人駐足探索。

山海百貨不僅是旅客購買特色商品的地方，更是了解花蓮故事的窗口。 圖／永豐基金會

山海百貨

地址：花蓮縣新城鄉博愛路39號

電話：03-861-0800

網站：山海百貨 – 練習曲