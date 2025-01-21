嘉市府籲中央續辦輕軌藍線 重視政策、法律及公平性

嘉義市政府爭取興建嘉義高鐵站聯外輕軌藍線於去年提交交通部可行性研究報告書審議，交通部要求修正經費分擔報告書，經分析嘉市府分擔68億、嘉縣府分擔183億元。市長黃敏惠表示，輕軌藍線應由中央主政辦理，不但是對嘉義市的承諾，更涉及政策、法律、事權執行及公平性。

嘉義市爭取中央辦理興建嘉義高鐵站聯外輕軌藍線，去年6月28日提交交通部可行性研究報告書審議。交通部今年1月3日，函請市府依審查作業要點補充經費分擔修正報告書後再提報審查，依可行性報告分析市府分擔68億、嘉縣府分擔183億元開發經費。

黃敏惠今天在市務會議中再次強調，輕軌藍線是高鐵嘉義站聯外軌道運輸的重要建設，更攸關雲嘉嘉南地區整體發展，建設輕軌是中央對嘉義市的承諾，更涉及政策、法律、事權執行及公平性等多重面向，應由中央主政辦理，以促進區域交通發展及產業經濟繁榮。

市府表示，輕軌藍線是高鐵嘉義站與台鐵嘉義站間的聯外軌道運輸系統，符合國家政策定位，應由中央負責建設。

就法律層面，交通部要求地方政府依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」補充經費分擔修正報告，忽略了《大眾捷運法》明確指出大眾捷運系統的建設應由中央主管機關辦理的上位規範。

市府表示，交通部早在1999年即完成高鐵嘉義站輕軌聯外系統可行性報告，承諾當一定運載量時即行軌道舖設；行政院並於2005年核定同意交通部所報「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，請交通部參考路廊運量之成長情形，並允諾視路廊運量成長，由交通部適時推動輕軌建設。中央應延續承諾，推進輕軌藍線建設。

且輕軌藍線橫跨嘉義縣市，連結高鐵嘉義站及台鐵嘉義站兩大中央管轄車站，具有跨縣市、跨區域及跨運具的整體性軌道運輸發展價值。基於事權統合及執行效率，中央應主政辦理。

市府表示，目前全國高鐵站的聯外軌道運輸系統都由中央主政興建，包括桃園機場捷運線、新竹六家支線、台中捷運綠線及台南沙崙支線等，唯獨高鐵嘉義站至今未有軌道運輸連接市區，成為全國高鐵站中唯一的缺口，有失公平。

嘉義市是雲嘉嘉南經濟消費及產業圈的生活中心，在行政院六大旗艦計畫-嘉南高屏「大南方新矽谷」中，更為提升嘉南高屏醫療品質、打造便捷大城、建構科技S 廊帶之重要節點。輕軌藍線串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵，將形成建構完善的「五鐵共網」軌道路網，對於促進區域產業經濟發展具有重要意義。