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95歲老翁靠這招戰勝肝癌 還霸氣說：到100歲嘛不驚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
95歲的林姓老翁（中），經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤，彰基教學部代理主任黃稚雯表示，定期追蹤與早期治療，對維護長者健康至關重要。。圖／彰基提供
95歲的林姓老翁（中），經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤，彰基教學部代理主任黃稚雯表示，定期追蹤與早期治療，對維護長者健康至關重要。。圖／彰基提供

家住台中的95歲林姓老翁長期在彰基醫學中心追蹤B肝，6年前發現第一顆肝腫瘤，靠著定期追蹤加消融術成功抗癌，霸氣笑稱，「來一顆燒一顆，到一百歲也不驚！」彰基指出，4年來，確實已有120個超過80歲、4人超過90歲的長者，順利接受治療。

彰基一般內科暨胃腸肝膽內科主治醫師、教學部代理主任黃稚雯表示，95歲林姓老翁長期在彰基定期追蹤B肝，88歲時，第一次有診斷出肝臟腫瘤，後來經過消融術成功治癒，順利恢復健康。經彰基持續進行追蹤，他90歲、91歲時，發現有復發情形，由於他有穩定追蹤，所以都很初期就發現，能夠成功的再次用消融術治癒成功，所以要提醒B型肝炎的患者，還是要穩定追蹤。

林姓老翁說，有人問他怎麼敢手術？他回答，「醫師就是救主，你有需要，醫師要你做，你就得做，完全配合醫師。」所以，不要煩惱、不要東怕西怕，人不舒適就是要看醫師，擇日就太晚了，有病就是要找醫師，完全配合醫師就對了。

黃稚雯提醒民眾，B型肝炎患者應定期追蹤，以預防及早發現肝臟腫瘤，即使年紀大了才發現腫瘤，也不必過度擔心，現今醫療技術已可透過RFA（射頻消融術）進行治療。彰基自2020年至2024年9月，統計申請健保給付RFA治療的患者中，有120人年齡超過80歲，更有4位高齡超過90歲，都順利接受消融術治療，顯示高齡患者仍可藉此手術維持良好生活品質。

彰基指出，由於目前內視鏡微創切肝或者達文西手術的進步，針對肝癌患者，如果適合手術的，一般來講併發症都非常小，以彰基體系移植中心主任林國華目前每年內視鏡切肝將近200例，幾乎沒有傷口而且住院5天即可出院，十分安全。若患者需要肝臟移植，林國華目前的成功率百分之百，因此肝癌患者切勿放棄，一定要積極治療戰勝病魔。

95歲的林姓老翁，經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤。圖／彰基提供
95歲的林姓老翁，經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤。圖／彰基提供

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