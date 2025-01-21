化粧品含這24種成分恐傷皮膚 食藥署將強制標示
衛福部食藥署今預告「化粧品應標示之特定香精或香料成分」，未來如粉底液、牙膏、面霜等化粧品中，含桂皮醇、香茅醇、紫羅蘭酮等24種成分，當「使用後沖洗產品」濃度超過0.01%，或「非使用後沖洗產品」濃度超過0.001%時，須標示實際成分名稱，不得以香精、香料等標示，違者最重可處100萬元，明起預告60天。
食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正吳正寧說，此次預告草案，主要考量這些成分，對肌膚脆弱敏感族群會產生影響，同時參考國際管理規定及「歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）」評估報告，綜合暴露量、濃度等相關資料，對於皮膚健康的消費者，這些成分對皮膚影響低，民眾無須過度擔心。
草案指出，24項香精或香料成分，要求當使用於「使用後沖洗產品」濃度超過0.01%，或「非使用後沖洗產品」濃度超過0.001%時，必須標示實際成分名稱，不得以香精、香料、Flavor、Fragrance、Parfum、Perfume或Aroma等方式標示，為確保規定明確性，衛福部同步修正「化粧品外包裝、容器、標籤或仿單之標示規定」第七點內容。
化粧品範圍廣泛，如洗髮精、洗面乳、卸粧油、沐浴油、香皂、潤髮劑、化粧水、防曬乳、香水、止汗劑、唇膏、粉底液、眼霜、指甲油、非藥用牙膏及漱口水等。
吳正寧說，本規定是為了提升產品透明度，保障消費者知情權與選擇權，使國人能依自身需求選擇適合的產品，明天起進行60天預告，草案預定自公告日起1年後，最快明年5月生效，正式施行後，若業者未依規定標示，將依化粧品衛生安全管理法第23條，處以新台幣1萬至100萬元罰鍰，並可按次處罰；情節重大者，最高可處停業或廢止登記事項。
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