孩子突暴怒、吃超辣食物 小心是偷吸「電子煙」徵兆

寒假第一天，孩子閒暇時間變多了，緊接著過年領紅包，有閒有錢恐接觸電子煙。董氏基金會、台灣全國媽媽護家護兒聯盟及國教行動聯盟提醒，網路充斥各種電子菸訊息，上網隨便一搜就有許多販賣資訊，購買方便、不需要任何身分認證，直接配送到便利商店。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，電子煙氾濫已對青少年形成嚴重的健康危機，年輕人誤信菸商的行銷手法，以為聞起來有果香、甜味的電子煙沒有尼古丁，甚至不會產生二手菸。年輕人容易受到同儕影響，在被慫恿的情況下抽了第一根菸，低估成癮的問題。

台大醫院家醫部主治醫師江建勰表示，電子煙含有尼古丁、丙二醇、丁二酮、重金屬與致癌物質，世界衛生組織已明確指出，電子煙會導致尼古丁成癮、肺部和心血管疾病等健康危害，同樣也有二手菸及三手菸。

江建勰說，菸商不斷窄化菸害的觀念，且不斷以新技術製造更高濃度的尼古丁鹽並加入電子煙中，一個比指頭還小的煙彈，尼古丁含量可抵40支至600支的傳統紙菸，讓人更易上癮且更難戒除。另外，尼古丁會影響兒童和青少年的大腦發育，還可能導致精神問題和學習困難，可說是「大腦毒藥」。

林清麗說，正值青春期的孩子，容易受到社群媒體的影響而開始吸菸，而菸商更推陳出新鎖定年輕人行銷推廣，包括「智慧電子煙（Smart Vapes）」，不僅配備觸控螢幕及藍牙等高科技功能，還內建遊戲及積分排名系統，營造有趣且具競爭性的遊戲環境。

林清麗提醒，家長要特別注意孩子手上突然出現的電子設備，可能就是新興菸品。台灣雖然全面禁止電子煙，但網路及社群平台上仍充斥各種販賣廣告訊息，家長透過基金會檢舉都只得到「網站設於境外，無法查察」的回覆，希望政府能加強查緝。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，9成以上電子煙都是甜味、果香、花香、薄荷等風味，年輕人與青少年備感新鮮、新潮、跟上流行。世界衛生組織警告，青少年接觸電子煙後，吸菸風險增加3倍、吸食大麻風險增加3.5倍，甚至可能成為多重物質濫用者，現在更糟糕的是電子煙與毒品合流，成為毒品的載具。

新興菸品不像傳統紙菸有濃重的菸臭味，家長較難察覺，如果家中孩子出現以下10個徵兆，表示孩子可能有使用電子煙。

1.家裡、車上或孩子身上偶而出現無法解釋的甜味、水果味或以前沒有的味道。

2.孩子開始有頭痛、頭暈或噁心的反應。

3.情緒變化大、喜怒無常、經常感到焦慮，或有無法克制的衝動行為。

4.家裡有來路不明的電池、充電器、USB隨身碟、奇特的小玩具或小文具如馬卡龍胖胖瓶、立可白、鋼筆、馬克筆等。

5.用過的煙彈或拋棄式的電子煙裝置。

6.出現類似插入式電玩的裝置。

7.電子煙容易夾雜在文具抽屜中，或床墊下及床頭櫃縫隙間。

8.學校課業或運動成績突然退步。

9.飲食習慣變得重口味，要求吃更辛辣的食物。

10.容易氣喘吁吁或覺得體力變差。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康