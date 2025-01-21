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今起疑似M痘個案處置流程調整 匡列者回溯發病前4天

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，即日起疾管署調整M痘第1分支Ib病毒株個案處置流程，如果有M痘第1分支病毒株感染風險，必須先就地收治住院。圖／疾管署提供
疾管署發言人曾淑慧表示，即日起疾管署調整M痘第1分支Ib病毒株個案處置流程，如果有M痘第1分支病毒株感染風險，必須先就地收治住院。圖／疾管署提供

即日起，疾管署調整M痘第1分支Ib病毒株個案處置流程，疾管署發言人曾淑慧表示，若有M痘第1分支病毒株感染風險，必須先就地收治住院。另考量M痘患者初期症狀不明顯，依循歐美等先進國家建議，調整接觸者匡列定義，由原自個案「發病日」起，調整為自個案「發病前4天」起至病患所有皮疹均結痂脫落為止。

曾淑慧說，基於新興的M痘第1分支Ib病毒株，在密切接觸的家戶中具相當傳染性，因此參考世界衛生組織（WHO）及歐美等先進國家的指引，並依據專家會議決議，自今年1月21日起，依M痘型別調整個案處置流程及接觸者匡列原則。

曾淑慧表示，當有疑似M痘個案於門急診就醫時，如具M痘第1分支病毒株感染風險，如有非洲國家等M痘第1分支流行地區的旅遊史、與M痘第1分支個案或疑似個案有流行病學關聯等，必須先到就地收治住院。

若疑似個案經檢驗確認感染M痘第1分支病毒株，則須繼續就地收治住院，等到符合結束第一階段自主健康管理標準，且病況良好，方可返家進行第二階段自主健康管理，即不適用現行M痘第一階段自主健康管理建議事項。

此外，考量M痘患者初期症狀不明顯，依循歐美等先進國家建議，調整接觸者匡列定義，由原自個案「發病日」起，調整為自個案「發病前4天」起至病患所有皮疹均結痂脫落為止，以降低M痘傳播風險。

WHO及各國監測資料顯示，全球自2022年統計至去年11月30日，累計報告約11萬7663例確診病例，而去年疫情多集中於非洲，美洲次之；其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情。

WHO去年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並呼籲各國注意跨境傳播，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、德國、英國、比利時、法國、巴基斯坦等亦已出現Ib病例。此外，亞太國家之中國、泰國疫情平穩持續，澳洲於去年5月起曾爆發疫情，近期疫情則已趨緩。

疾管署指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年1月20日累計確診453例病例，分別為425例本土及28例境外移入，目前未有感染M痘第1分支病毒株個案，須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

曾淑慧呼籲符合公費M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑M痘疫苗接種，保護力可達9成以上。

目前全國共268家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網／M痘專區／M痘疫苗／M痘疫苗接種服務合作醫療院所（ https://gov.tw/3SG）查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，包括在台有風險行為之無健保身分或居留證外籍人士等對象、欲前往M痘疫情流行之高風險國家民眾（依據國際旅遊疫情建議）且可能有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

M痘 疫情 風險

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