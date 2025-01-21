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兒童新冠疫苗爆斷貨 疾管署：已叫貨，再到貨時間未定

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說，用在滿6個月至11歲幼童的多劑型新冠疫苗，當時採購50萬劑，但是僅剩下570劑，預計今天將全部用完，目前仍在接洽供貨可行性。本報資料照片
疾管署發言人曾淑慧說，用在滿6個月至11歲幼童的多劑型新冠疫苗，當時採購50萬劑，但是僅剩下570劑，預計今天將全部用完，目前仍在接洽供貨可行性。本報資料照片

兒童新冠疫苗今天將用盡。疾管署發言人曾淑慧指出，用在滿6個月至11歲幼童的多劑型新冠疫苗，當時採購50萬劑，但是僅剩下570劑，預計今天將全部用完，目前仍在接洽供貨可行性。

國內外新冠疫情仍未間斷，國內上周新增9例新冠併發重症本土病例，與前一周10例相當；自2024年9月1日起截至2025年1月20日，新冠併發重症本土病例累計455例，其中97例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。呼籲65歲以上長者及具慢性疾病患者應盡速完成JN.1疫苗接種，及早獲得足夠保護力，降低重症及死亡發生風險

疾管署防疫醫師林詠青說，一名北部40多歲男性，從來沒有接種過新冠疫苗但有高血壓、糖尿病等慢性疾病，起初先出現症狀全身虛弱、血壓偏低，急診就醫發現新冠快篩陽性，並且有肺炎、 呼吸衰竭、敗血性休克，後續插管收治加護病房給予抗病毒藥物。

曾淑慧說，截至今年1月20日止，JN.1疫苗已累計接種190.6萬人次，為去年同期1.7倍。而目前用於滿6個月至11歲幼童接種的多劑型新冠疫苗今日全數用罄，正洽廠商另行供貨可行性。然而，用於滿12歲以上的JN.1疫苗庫存充足，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種者盡速接種，提升群體免疫，保障自身與家人健康。

曾淑慧提醒，目前仍處呼吸道疾病好發季節，加以新年聚會及連假期間國內外旅遊活動頻繁，疾病傳播風險高。民眾在聚會、出遊時應落實做好手部衛生與咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康，以降低疾病傳播風險。

目前提供民眾接種之新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax兩種廠牌，根據美國及加拿大等國研究，接種JN.1疫苗能有效預防新冠疾病，預防重症住院之保護效果可達6成，呼籲滿12歲以上且尚未接種的民眾，可在Moderna和Novavax兩種廠牌之JN.1疫苗選擇一種盡快接種1劑，兩種廠牌均安全有效，增強對抗主流病毒株之保護力。

另，全球新冠病毒陽性率近期下降，非洲區上升，東地中海區上下波動，其他地區則呈持平或下降，鄰近國家日本病例數持續上升，中國重症數也上升，全球新冠變異株以XEC及KP.3.1.1為主要流行變異株。

新冠疫苗 病毒 風險

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