春節吃多體重狂飆？營養師傳授每天1步驟 「1周養成易瘦體質」
過年少不了享受豪華的團圓飯，年假連續吃著大魚大肉，體重節節上升怎麼辦？營養師杯蓋在Instagram發布影片，教你用7步驟，一周養成易瘦體質！
第一天：調整作息
開始調整作息，想辦法比平常早睡至少一小時，增加休息時間，幫助荷爾蒙平衡。
第二天：嘗試運動
開始試著運動，運動時心率應保持130左右，每次至少30分鐘。如果大於150，則以間歇形式至少進行15分鐘，一周想辦法運動至少3次。
第三天：澱粉控制
比平常少吃一半的澱粉，並增加豆魚蛋肉類食物，至少一個手掌大小，提高蛋白質攝取。
第四天：提高喝水量
可以用體重乘上30至35毫升當作一日飲水量的目標。體重較輕的人，至少要喝滿1500毫升。
第五天：增加蔬菜量
不管生菜熟菜，至少300公克，可以多吃，但避免太油。
第六天：減少空熱量食物頻率
包括炸物、甜點，含果糖食物一律不碰。
第七天：控制食慾
學習控制食慾，每餐吃、七八分飽，循序漸進，前一天的目標儘量維持。
杯蓋表示，這樣一周下來將培養出良好習慣，不需要極端飲食也會開始改變。
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