亞洲首研究 台大醫院：人工生殖政策投資報酬率21.87倍

台灣是全球生育率最低的地區之一，龍年效應失靈，去年全台新生兒僅13萬4856人，創歷年新低。人工生殖是國際生殖醫學界公認，可有效緩解生育率下降的方式，台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美洲組成團隊發表亞洲首份不孕症治療投資報酬率研究，結果顯示，台灣擴大不孕症補助政策投資報酬率高達21.78倍。

台灣110年擴大不孕症治療（即試管嬰兒）補助，取消過去排富限制，並提升補助次數，受益人數從每年至多20件，上升至每年3萬5000件通過審查，案件數成長2千倍以上，服務可近性也提升，從全台只有20家生殖機構可執行，擴大至101家人工生殖機構都可執行。陳美洲表示，台大醫院過去的研究已發現，經濟能力是延緩民眾選擇人工生殖療程的主因，透過政策補助，減輕民眾自費負擔，對人工生殖使用率提升至關重要。

台大醫院團隊與北醫大教授嚴明芳共同發表亞洲首見「台灣不孕症治療擴大補助政策投資報酬率」研究。陳美洲表示，團隊透過財政模型推估，計算每位受補助出生的試管嬰兒，終身預期收入與預期將繳交的所得稅與消費稅，也將個人死亡率納入考量，並綜合政府補助成本、福利支出、工資、通膨等因素，得出人工生殖政策的投資報酬率。

陳美洲說，每位試管嬰兒終身貢獻政府稅收總額約726萬元，若扣除政府支出不孕症治療補助及各項福利支出，政府竟稅收為155萬元，若以每名試管嬰兒平均受補助33.2萬元計算，若不計福利支出等項目，只考慮總稅收增加，投資報抽率為21.87倍，若考量其他相關因素，得出的淨稅收投資報酬率為5.68倍，政府每投資1元在不孕症試管嬰兒治療補助，可獲得5.68元淨稅收與21.87元總稅收。

行政院政務委員陳時中表示，根據國發會推估，台灣人口紅利到2028年將會歸零，在生育率持續下探的同時，政府除應鼓勵民眾「趕快結婚、趕快生」，也透過人工生殖法修法，鼓勵民眾「沒也結婚也能生」，在教養、居住方面將持續減輕年輕人負擔，並提升國內最低工資，要提高生育率，人工生殖是最快速的方法，生養小孩不僅是投資家庭，也是投資國家的作法。

「面對人工下降趨勢，提供平等人工生殖治療，並提高可近性是世界趨勢，已被國際生殖學會認定，可緩解國家總生育率下降。」陳美洲表示，本研究從健康投資觀點提供佐證，確認台灣擴大不孕症治療，不僅增加試管嬰兒出生數，更可為社會創造財政價值，但同時仍應透過生育知識教育、提高結婚率、擴大人工生殖補助範圍等，持續刺激生育率。