流感就醫數達十年同期最多 30多歲男染流感住院3周過世

農曆春節將至，流感即將進入流行期。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診就診約14.1萬人次，雖跟前一周持平，但仍為近十個流感季同期最高，預計在農曆春節後達到高峰，屆時單周就診人次將上看15萬人次。

疫情中心副主任李佳琳指出，近四周合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A/H1N1為主。國內上周新增64例流感併發重症，以及6例死亡。本流感季自去年10月起截至2025年1月20日累計525例，年齡層以65歲以上長者為多，占57%；另死亡病例累計107例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部一名30歲男性有免疫低下病史，沒有接種本季流感疫苗，起初因為呼吸喘等就醫，因肺炎轉加護病房，然而住院惡化併發敗血性休克，住院3周不幸過世。

林詠青表示，另一名滿6個月（可打疫苗）、未滿1歲女嬰，沒有接種流感疫苗，一開始先是咳嗽流鼻水，後續出現食慾、活動力下降等，就醫血氧偏低，為感染B型流感併發肺炎，雖給予流感抗病毒藥物，但仍在加護病房，住院約10多天。

截至今年1月20日止，公費流感疫苗接種數約628.3萬人次，疫苗使用率約95.4%，雖近期打氣提升，但還是低於去年同期的643.9萬人次。自今年1月1日開放全民接種流感疫苗以來，至1月20日已接種約49.4萬人，為去年同期近4倍，其中上周二接種3萬5182人也創今年新高。不過全國65歲以上長者流感疫苗接種率為46%，尚未達接種目標。

國際疫情中，北半球流感自去年12月以來活動度迅速上升，其中鄰近國家及地區中，香港疫情上升，中國、日本及韓國處高點，新加坡則持平；歐洲及北美洲國家亦處高點，趨勢與往年相符。