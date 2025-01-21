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癌症新藥審查漫長、進度僅藥廠可知 病團呼籲公開流程

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會表示，衛福部已成立健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）盼加速新藥審查，但目前不見該單位運作的任何公告資料，盼公開審查流程，才能保障病友權益。本報資料照片
癌症希望基金會表示，衛福部已成立健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）盼加速新藥審查，但目前不見該單位運作的任何公告資料，盼公開審查流程，才能保障病友權益。本報資料照片

癌症病友等待新藥納入健保時間漫長，衛福部健保署2023年對外公布，癌症新藥審查時間平均為411天，立法委員陳昭姿則認為平均時間為783天。癌症希望基金會表示，衛福部已成立健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）盼加速新藥審查，但目前不見該單位運作的任何公告資料，盼公開審查流程，才能保障病友權益。

近期包括陳昭姿在內，多位立法院衛環委員會多位立委質詢時，要求健保新藥審查制度應該公開透明，才能幫助關心藥品審查進度者了解並獲取資訊，健保署長石崇良答詢時回應，將研議公開案件審查進度。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏說，基金會統計，逾4成薪要從開始審查到納入健保、給付生效的時間達480天，與官方公告數據有明顯落差，台灣病友聯盟針對旗下病團的調查已顯示，16個病團中有9個病團認為健保心要等待時間太長，且「健保審查流程不明，難以掌握進度」，實務上除藥廠以外，無人可得知新藥審查進度。

「不知道藥品什麼時候納入健保，等要病人與家屬只能苦苦等待。」蔡士敏表示，審查制度應該透明、可追蹤，外界了解審查進度及卡關原因，才能對症下藥，也有助病友及醫師安排治療選項，基金會樂見政府成立CHPTA，有心加速健保給付，但目前卻沒有任何公開資料，可檢視此單位運作是否有效，呼籲政府公開新藥審查流程及進度，才能讓外界對健保審查機制更有信心。

蔡士敏表示，健保署公布114年總額預算中，新藥預算及癌症新藥暫時性給付制度，病友都很期待，盼新制能加速新藥納保，但審查流程與充足預算應該雙管齊下，若預算不足也應讓社會大眾了解，才能推動來年預算編列充足，基金會將持續追蹤新制落地情況，盼能提升癌症治療可近性。

健保署 癌症治療 衛福部

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