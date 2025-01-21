近4年首例！女嬰肉毒桿菌中毒 肢體無力加護病房治療

近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒！疾管署防疫醫師林詠青表示，部未滿1歲女嬰，平日僅食用母乳及水果泥、蔬菜泥等罐裝副食品，但是去年底出現活動力逐漸下，在今年初就醫，並且在糞便中檢出肉毒桿菌及毒素基因確診，目前仍在小兒加護病房治療。

林詠青說，該名女嬰沒有先天疾病史，在2024年12月22日陸續出現便秘、食慾不振伴隨活動力逐漸下降等情形，至今年1月4日症狀持續而就醫，並轉住院治療。起初醫師懷疑有腸阻塞或是腸道異常，但還有深層肌腱反射減弱、眼皮下垂、四肢無力，由醫院採檢並通報，經檢驗於糞便中檢出肉毒桿菌及毒素基因確診。

林詠青指出，女嬰已使用專案進口之肉毒桿菌抗毒素治療，目前仍於小兒加護病房治療，逐漸可以進食，但是肢體仍無力。衛生單位已將個案食物檢體送驗，目前檢驗中。個案平時以母乳為主，偶爾使用副食品，同住家人、接觸者並沒有疑似症狀。

以病例發病日統計，今年尚無確定病例，近十年每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例，病例年齡介於未滿1歲至70多歲，其中3例為未滿1歲嬰兒。

林詠青表示，肉毒桿菌以孢子形態存在於生活環境中，其毒素導致中毒稱之肉毒桿菌中毒，此毒素不耐熱，經煮沸、煮熟後毒力會消失。1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全且腸道菌叢亦未發展完全，若不慎食入含肉毒桿菌孢子的食品，易使病原菌在腸道內增殖產生毒素而致病，潛伏期約30天內。

林詠青指出，肉毒桿菌中毒臨床症狀包含視力模糊、複視、眼瞼下垂、吞嚥困難等，嚴重可導致呼吸困難而死亡。由於肉毒桿菌孢子於自然界的分布廣泛，疾管署呼籲1歲以下嬰兒應避免餵食蜂蜜；帶皮蔬果可能沾染泥土，應澈底清洗及去皮後，再進行食品製作，以降低發生肉毒桿菌中毒的風險。

民眾烹調食品時，應將食物煮沸至少10分鐘並攪拌，不可食用蓋子脹起的罐頭製品，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，如有疑問即勿食用。