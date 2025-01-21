高齡者如何口腔健康？ 醫生：刷牙最簡單

「再先進的治療方式，不如正確的刷牙！」 北醫口腔醫學院副院長馮聖偉21日於研討會提醒，長者刷牙需要搭配牙間刷、清理舌頭背部與口腔軟組織，建議使用軟毛牙刷與漱口水進行輔助。他說，高齡者容易面對蛀牙、牙周病與口乾症，在掃描與3D列印科技發達下，精準度與舒適度會增加。

注意蛀牙、牙周病

北醫21日舉行「台灣超高齡社會下的口腔健康需求與挑戰」研討會。馮聖偉表示，哈佛大學醫學院去年指出，若能避免高齡者的牙齦炎、缺牙發生，可以幫助抵抗其他全身性問題，可見維持良好的口腔健康對其他地方健康也會有幫助。他提醒在場牙醫師，高齡者口腔健康比年輕人還困難，需兼顧長者健康、經濟與其他全身性疾病等問題。

馮聖偉說，65歲以上長者容易面對蛀牙（3分之1沒治療）、牙周病（一半長者有牙周或牙齦問題）與牙齒缺失等問題，而乾口症與牙齦黏膜問題會讓前兩者惡化，目前治療的方式上，傳統有補牙、牙周治療、拔牙、植牙與根管治療等，每個病友狀況不同，並沒有絕對的治療方式。

牙齒外軟組織要清潔

「透過機器掃描口腔，用3D列印假牙，會更舒服！」馮聖偉指出，以前假牙大多使用印模，如今透過電腦掃描、3D列印製作活動假牙，根據研究發現精密度增加很多，「吃飯時還可以戴著，」且對於病友的舒適度與美觀都更有幫助。全口假牙部分，建議可加裝2顆植體進行輔助，可改善咀嚼不適感。

但馮聖偉強調，預防口腔疾病最好的方式還是刷牙，若蛀牙率愈高、牙膏的含氟量要愈高，避免抽菸與喝酒。他提醒說，長者刷牙最好搭配牙間刷，口腔內的軟組織，包括舌頭背部、牙齦等部分都要積極清理，並使用軟毛式牙刷方便清理。他也呼籲政府設立牙醫輔助師等職位，協助牙醫師將正確觀念宣傳到社區。

定期口腔黏膜調查

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁則說，口腔癌是可以預防的癌症，除了不喝酒、吸菸與吃檳榔外，定期接受口腔黏膜調查可降低21%晚期癌發生機率與26%死亡風險，呼籲政府積極提高菸品健康福利捐，有效預防青少年吸菸；另外，各年齡層都應該每天使用含氟量1千ppm的牙膏刷牙2次，維持口腔健康。

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