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搭機別再用行動電源！他害機艙全是濃煙 網友震驚：沒聽說不能用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期搭飛機突然聞到燒焦味，原來是有乘客使用行動電源，過熱開始冒煙，幸好空姐及時發現並處理。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期搭飛機突然聞到燒焦味，原來是有乘客使用行動電源，過熱開始冒煙，幸好空姐及時發現並處理。示意圖／Ingimage

你在飛機上有使用過行動電源嗎？一名網友分享，近期搭飛機突然聞到燒焦味，原來是有乘客使用行動電源，過熱開始冒煙，幸好空姐及時發現並處理。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段影片，可以發現機艙內冒出濃煙，原來是有乘客在機上使用行動電源，因過熱後開始冒煙，幸好有空服員緊急處理，才沒有釀成災害，她也再三呼籲「飛行中不要使用行動電源，因為很容易過熱，然後自燃」。

貼文一出後，多數網友都表示「從來不知道搭機不能使用行動電源」、「我也不知道，最近搭飛機有用行動電源，充到一半變很燙就趕快拔掉了」、「空服員會特別提醒嗎？搭過好幾次真的不知道，也沒聽說不能用」、「飛行中不能拿行充使用的原因是什麼？什麼因素會導致過熱起火啊？」、「如果引發火災，不出10分鐘就能把一架飛機燒的精光，超危險的」。

此外，也有內行網友指出「雖然沒有法規明文規定不能使用行動電源，但大多航空公司都建議不要使用，行動電源在充電的時候，比較容易發生爆炸著火」、「我前幾天搭星宇，來回都有提醒乘客全程不能用行動電源」、「之前酷航班機上就發生過類似事件，後來酷航都有廣播宣導」、「之前有些航班上有聽過不要使用行動電源，像虎航、華航都會宣導，然而這個並不是具有強制力，自己觀察下來還是蠻多人會拿出來用的」。

搭飛機 機艙 空服員 行動電源

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