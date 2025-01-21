南橫公路地震坍方搶通 春節9天連假放寬管制計畫不變

受0121嘉義地震影響，南橫公路台東海端鄉利稻路段發生邊坡坍方，交通受阻，經公路局關山工務段派遣廠商機具清除落石後，受阻路段已於中午恢復雙向交通，即將到來的春節疏運計畫不變，但仍提醒遊客地震過後要小心落石。

台東縣海端鄉台20線172公里利稻路段，今天上午6時發生邊坡坍方，導致道路阻斷無法通行，公路局南分局關山工務段派遣廠商機具緊急搶災，原預計下午恢復交通，但提早在上午11時40分搶通。

關山工務段提醒，台東利稻坍方路段搶通後，高雄通往台東的道路恢復暢通，今天恰逢每周二道路管制日，一般車輛不能上山，影響不大，不過地震過後容易出現落石，無法預估會出現在那些路段，所以近日上山民眾仍要提高警覺。

公路局南分局指出，台20線梅山口至向陽路段管制通行，原本每周二、四道路禁止一般用路人進入，因應春節9天連假，甲仙段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，1月28日（除夕）及30日（初二）取消管制，開放時段為上午7時至下午2時進入，下午5時前要離開管制路段。