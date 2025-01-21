棒棒堂開課囉！《來吧！哪裡怕》有笑又有淚 掀起八年級生回憶殺

「第一堂課坐好跟老師say yo；第二堂課早就趴下去找周公；第三堂課黑糖點心已經空空...」八年級生的青春回憶回來了！還記得每天下課就急著回家看《模範棒棒堂》節目的日子嗎？當年由敖犬、王子、威廉、阿緯、小煜、小杰六個大男孩組成的「Lollipop 棒棒堂」讓少女、少男們都為之瘋狂，推出的歌曲不僅首首大賣，更曾站上香港紅磡體育館舉辦演唱會，如今蛻變成熟男的他們在暌違15年後，於TVBS ORIGINALS 原創節目《來吧！哪裡怕》重磅合體 ，節目中爆笑又真實的互動在社群平台上引起熱烈討論，也瞬間掀起大批粉絲們的回憶殺！

團體人氣依舊高居口碑榜冠軍 合體消息聲量單日破千

2006年，選秀節目《模范棒棒堂》經過千人試鏡選出6位成員組成男團「Lollipop 棒棒堂」，包括敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子，出道三年便攻上小巨蛋與香港紅磡體育館舉辦演唱會，在短時間內晉升為台灣頂流偶像，在事隔15年後，六人終於再度合體，成員們從當年《模范棒棒堂》中的青澀底迪們，蛻變為成熟的男人，有的已經結婚生子，有的在不同領域闖出一番大事業，經過威廉也就是該節目的製作人鍥而不捨的遊說下，終於敲定再次同台。

六棒合體的消息在一發布後，不僅讓「Lollipop 棒棒堂」近一個月直接躍升《網路溫度計DailyView》人氣團體網路口碑排行榜的第1名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體可發現，「Lollipop 棒棒堂」聲量最高峰為2024年8月28日，當天TVBS宣布棒棒堂確定將於9月底合體，聲量單日飆升至1,578筆，網友們紛紛留言，「我等超久的終於等到了」、「童年回憶來了！」、「我小時候都看他們長大的」，可看出棒棒堂合體的消息引起了全網的高度關注，並再次證明了團體的人氣依舊不減。

《網路溫度計DailyView》

網路好感度比值3.23 實境秀節目開播獲一片好評

《網路溫度計DailyView》

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「Lollipop 棒棒堂」近半年網路好感度，正面聲量為11,485筆、負面聲量為3571筆，正面聲量高於負面聲量約3倍，網路好感度（P／N值）為3.23，顯示出棒棒堂深受網友們的喜愛，合體的消息也讓許多八年級生感到相當期待。

近日播出的實境秀《來吧！哪裡怕》更獲得不錯的評價，製作組透過「Lollipop 棒棒堂」出道18年來回憶的地點與事件設計出多個任務，不管是運用腦力或是體力，六位棒棒堂「大叔」都必須親自完成，盡全力收集全部的許願棒棒糖。六人秉持著「沒在怕」的熱血精神，迎接不同領域的挑戰，突破自我極限，過程中真實又「相愛相殺」的相處模式爆發出許多笑料，成員們一邊認真解任務，一邊搗蛋做效果，幽默自然的互動讓觀眾深刻感受到他們之間深厚的友誼，即使在任務中遭遇卡關，仍會相互扶持鼓勵，威廉更感性表示，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠」，充分體現出專屬六棒的團結力量。

TVBS 提供

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另外，《來吧！哪裡怕》中的節目片段也在Threads上引起熱議，從成員們的搞笑互虧，到迎接困難重重的關卡，粉絲們都紛紛直呼，「棒棒堂怎麼都那麼好笑」、「豁達的中二大人價值觀，就是最棒的人生幽默」、「真的會被節目裡團結感人的畫面感動」，觀眾們都相當期待六棒接下來又將面臨什麼樣艱難的任務，《來吧！哪裡怕》每週六晚間8點在TVBS 42頻道首播，晚間10點在Netflix及海外獨家播映平台TVB Anywhere。

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