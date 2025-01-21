快訊

空軍清泉崗基地悲劇…遭戰機發動機吸入身亡 當事人剛晉升士官長

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

聽新聞
0:00 / 0:00

因應春節需求 台鐵加開8班七堵-高雄「全車自由座」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應114年春節假期返鄉與出遊需求，台鐵公司在1月24日、25日及1月29日至2月2日等共7天，規畫加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車。聯合報系資料照
因應114年春節假期返鄉與出遊需求，台鐵公司在1月24日、25日及1月29日至2月2日等共7天，規畫加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車。聯合報系資料照

因應114年春節假期返鄉與出遊需求，台鐵公司在1月24日、25日及1月29日至2月2日等共7天，規畫加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車，目前西部幹線座位充足，旅客可多加利用。

台鐵表示，今年春節特別加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車，1月25日及1月31日至2月2日共計8班次，為旅客提供更彈性、更便捷的搭乘選擇。

自由座車票可於乘車日前四日（含當日）透過官網（https://www.railway.gov.tw）、車站窗口及多功能自動售票機購買，讓返鄉和旅遊更輕鬆。

此外，台鐵建議，旅客可多加利用「線上換票」服務，目前此服務僅限於該公司官方網站操作。旅客已完成網路付款尚未取票前，如需更改乘車時間或車次，可透過官網快速完成換票，無需親臨車站，既省時又便利；在使用手機進行操作時，請切換至電腦版官網以完成換票流程。

台鐵 春節 自由座

延伸閱讀

春節前買年貨 斗六西市場3天管制車輛進出

仁海宮、華泰名品城預估春節人超多 替代道路這樣走不塞

高雄賭博水房洗錢逾87億元 主嫌二審改判3年半

高雄綠營不滿藍白砍預算 呼籲高雄人站出來表達怒氣

相關新聞

流感就醫數達十年同期最多 30多歲男染流感住院3周過世

農曆春節將至，流感即將進入流行期。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診就診約14.1萬人次，雖跟前一周持平，但仍為近...

近4年首例！女嬰肉毒桿菌中毒 肢體無力加護病房治療

近4年首例嬰兒肉毒桿菌中毒！疾管署防疫醫師林詠青表示，部未滿1歲女嬰，平日僅食用母乳及水果泥、蔬菜泥等罐裝副食品，但是去...

大腸癌年輕患者每年上升3% 幾大危險族群要注意

國人十大癌症排行，大腸癌發生率位居第二位，且有年輕化趨勢。行健大直健康管理診所院長、肝膽腸胃科醫師梁程超表示，台灣罹患大...

搭機別再用行動電源！他害機艙全是濃煙 網友震驚：沒聽說不能用

你在飛機上有使用過行動電源嗎？一名網友分享，近期搭飛機突然聞到燒焦味，原來是有乘客使用行動電源，過熱開始冒煙，幸好空姐及時發現並處理。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

兒童新冠疫苗爆斷貨 疾管署：已叫貨 再到貨時間未定

兒童新冠疫苗今天將用盡。疾管署發言人曾淑慧指出，用在滿6個月至11歲幼童的多劑型新冠疫苗，當時採購50萬劑，但是僅剩下5...

亞洲首研究 台大醫院：人工生殖政策投資報酬率21.87倍

台灣是全球生育率最低的地區之一，龍年效應失靈，去年全台新生兒僅13萬4856人，創歷年新低。人工生殖是國際生殖醫學界公認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。