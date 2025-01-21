因應春節需求 台鐵加開8班七堵-高雄「全車自由座」

因應114年春節假期返鄉與出遊需求，台鐵公司在1月24日、25日及1月29日至2月2日等共7天，規畫加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車，目前西部幹線座位充足，旅客可多加利用。

台鐵表示，今年春節特別加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車，1月25日及1月31日至2月2日共計8班次，為旅客提供更彈性、更便捷的搭乘選擇。

自由座車票可於乘車日前四日（含當日）透過官網（https://www.railway.gov.tw）、車站窗口及多功能自動售票機購買，讓返鄉和旅遊更輕鬆。

此外，台鐵建議，旅客可多加利用「線上換票」服務，目前此服務僅限於該公司官方網站操作。旅客已完成網路付款尚未取票前，如需更改乘車時間或車次，可透過官網快速完成換票，無需親臨車站，既省時又便利；在使用手機進行操作時，請切換至電腦版官網以完成換票流程。