墾丁春節訂房率緩升 南二都住房旺、地震暫無影響

觀光署上月26日統計春節國旅整體旅宿業訂房率僅36.65%，屏東墾丁是僅次於花蓮的本島第2慘，雖愈接近過年有逐漸增加，墾丁指標性的大型連鎖飯店認為，「這兩年衰退很多」；而今凌晨地震影響台南嚴重，飯店及民宿表示暫無影響春節訂房。

墾丁福華飯店總經理張積光說，今年春節目前飯店的訂房率約5到6成，與去年比大概衰退了1成，過去春節大概都有8、9成的住房率；他分析，今年春節有9天假，更方便國人出國，一定會影響國旅，目前9天假當中，只有初一到初四訂房量較高，假期頭尾量體就差很多了。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，現在連續假期遊客訂房形態已與之前不同，過去是很早就訂房，因為擔心訂不到房；現在很多都假期快到了才訂房，主要是因為整體的房宿數量比以前多很多，遊客不怕訂不到。

恆春陳姓民宿業者說，因民宿量體小，感受不如大飯店深，像他是做民宿包棟服務，今年民宿除夕到初五還是有客人，不受影響，不過恆春半島整體是可以明顯感受到人潮變少，現在也有不少遊客喜歡住在恆春市區，再駕車前往其他景點玩，所以市區的衰退情形不如墾丁嚴重。

台南部分，親子旅遊相當熱門的和逸飯店台南西門館表示，寒假及春節期間的住房需求高，25日至2月2日春節假期，整體住房率已達9成，呈現相當熱絡的旅遊氛圍；另間連鎖飯店表示，春節平均訂房約7成5。

至於凌晨嘉義地震，造成鄰近的台南市有災情，目前飯店或民宿暫無接獲因此要求退訂情況。

台南民宿文化發展協會理事長周榮棠說，今年春節假期較長而分散人潮，目前台南民宿情形大多周六起訂房很多，小年夜、除夕人較少，但初一到初三又很熱門，以他自己經營民宿來看平均也訂6、7成，跟以往差不多。

高雄市政府今年在愛河灣以「吉伊卡哇」當燈會主角，要複製去年黃色小鴨風潮，目前市區飯店訂房率平均約8成；翰品酒店指出，遊樂園活動影響，除夕至初一的訂房率近9成，比去年成長一些；福華飯店也說，春節訂房近8成，除夕及初一的訂房率最高，飯店有推出吉伊卡哇住房專案，預估還會帶來1至2成訂房；承億酒店說，這次假期長，刺激國人出國旅遊，因此訂房的時間比較晚，但總體住房率仍然亮眼，春節住房率約8成。

高雄非市區部分住房率也還不錯，六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博說，今年春節住房率約有8至9成滿，所幸地震僅造成零星業者水塔或水管受損，不影響住宿，未接獲已訂房旅客退訂。