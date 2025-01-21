聽新聞
0:00 / 0:00
春節連假往墾丁台東車潮多 台1線台9線交通管制出爐
今年春節連假共9天，將有大批人車潮前往墾丁及台東，屏東枋寮警分局將在連假期間，於台1線、台9線實施調撥車道、車輛分流、車道漸變等措施，警方也用路人遵守交通疏導措施，注意道路引導牌面及員警指揮行駛，確保交通順暢。
為紓解龐大車流，警方將視車流狀況，於台1線南下路段436.5公里至445.5公里處，及台1線北上路段453.1公里至460公里處，實施調撥車道。另台1線北上車流增多時，將封閉台1線永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於台1線永翔路口右轉直行至屏南路口，左轉接台17線續行南下。
為利車流順利匯集成1車道，將於台9線新路社區北上449公里處，及台9線雙流段南下440公里處，實施車道漸變措施，2車道逐漸匯集成1車道，拉長車道縱深。警方也會於台1線沿線各重要路段增派警力，以架設錄影機方式嚴格取締台1線違規行駛機慢車道的車輛，避免違規爭道造成事故發生。
警方建議，可避開尖峰時段提早出遊、提早或延後返程，經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，及違規停車。其中枋山路段科技執法已於今年1月1日正式上路，針對違規行駛機慢車道進行取締。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言