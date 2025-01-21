日本流感疫情燒！逾800萬人就診、5縣最嚴重 醫師曝31年未染病秘訣

日本流感疫情未歇，全國因流感就醫數已達849萬人，部分地區疫情仍維持在高點。前台大醫師林氏璧分享一位東京醫師31年每日看診流感病人，卻未得到流感的幾項秘訣，並透露此次從北海道回台，安全地度過流感潛伏期，沒有被感染。

林氏璧於粉專發文分享，據日本國立感染症研究所資料，近4周因流感就醫人數分別新增167萬人、258萬人、110萬人、145.1萬人，自去（2024）年9月至今，全日本累計就醫數已達849.2萬人，目前仍有40個地方超過警報等級（平均每院30人），目前最高前5名是德島、宮崎、高知、愛媛、佐賀等縣，東京和大阪則分別降至21.93人和24.93人。

另依資料分析，近5周的流感分型顯示，A型流感H1N1占95%；流感住院人數較上周略微下降，有4684人，以60歲以上長者佔大宗，占比逾7成。

有日本新聞媒體採訪東京いとう王子神谷內科外科診所的伊藤博道院長，他表示自己31年來沒得過流感，即使天天接觸流感病人也十分健康，其養生秘訣就是：徹底洗手、使用綠茶漱口（因含有兒茶素）、刷牙、下班後會洗澡；另外在飲食方面，會吃橘子攝取維生素C，吃納豆、起司、優格等發酵食品，多吃牛蒡、羊棲菜、海藻等含纖維的食物，「會有意識地購買並食用這些食物來改善腸道環境」。