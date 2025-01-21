預算遭刪…社工全聯會：社工工作、個案服務恐空轉半年

立法院挑燈夜戰，總預算案完成二讀，預計今天中午完成三讀。有關社福預算部分，包括性騷擾防治、社會安全網相關計畫等，均遭受刪減。因社工大多是由政府社福計畫補助聘用，此事在社工界引發擔憂。社工師全聯會理事長吳玉琴說，本次預算刪減不僅會影響社工工作權益，也讓社福具不確定性，個案服務受影響，時間恐持續長達半年。

吳玉琴表示，政府委託民間執行社福方案時，契約或標案內容會標註「是預算通過情形而定」，本次立法院大幅刪減、凍結預算，增加民間團體承接政府標案的不確定性，已造成人心惶惶，社福單位以服務弱勢為初衷，會盡量不影響個案服務，在預算確認之前，仍必須持續聘用社工，但成本必須自行吸收。

「遭凍結的預算若要解凍，恐要等到下個會期開會，討論後至少三、四月才能完成解凍。」吳玉琴表示，預算不通過，社福計畫就必須調整，加上解凍程序等，預估社會福利服務空轉時間長達半年，不僅個案服務出現不確定性，社工人員聘用也會受到影響，社福團體雖不至於完全中斷服務，但也只能咬牙苦撐，過去預算刪減都是以鼓勵方式，刪除少部分預算，但這次預算刪得太嚴重，「社福預算不該如此。」

吳玉琴表示，本次預算刪減內容包含各部會的宣導費用，但在「社會福利基本法」立法時，自己及主張，許多訊息必須要正確傳遞給民眾，因為弱勢民眾資訊接收能力往往較差，對於政府能提供的服務若不夠清楚，會影響其生活與權益，刪除宣導費用，政府無法自行宣導或委託民團告知民眾可用的社福資源，導致民眾不知道有哪些福利可以使用，「完全沒有顧及民眾權益。」