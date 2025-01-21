春節高鐵訂票昨已近8成 交通部：台鐵與國道客運加開班次聯防

春節將屆，交通部今特別針對高鐵台中站開記者會，說明春節疏運計畫，其中高鐵已增開380班次、台鐵已加開326班次、國道客運預計每日開行6274班次並機動加開班次，且在春節期間成立前進指揮所，應對本次的春節疏運。

包括兩位政務次長陳彥伯、伍勝園、台灣高鐵總經理鄭光遠，和台鐵、公路相關單位人員，今都親自到高鐵台中站主持記者會，說明人潮過載跨運具聯防疏運機制。

交通部人員簡報說，根據高鐵公司預估，本次春節連假1月31日(大年初三)及2月1日(初四)運量最高達34.3萬人，尤以北上在1月31日(大年初三)至2月2日(初五)預估運量逾19萬人，且春節期間高鐵對號座訂票率截至1月20日已達79.2%。

交通部表示，從高鐵訂票狀況來看，目前尖峰時段已經達到飽和，呼籲大家往返各地不一定要搭高鐵，尤其今年國道客運推出有史以來最高優惠，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折，並在10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施。

此外，也請台鐵公司規畫全車自由座直達車協助分擔，加開326班次裡，含台北和台中39列次直達對號座、8列全車自由座列車因應。

高鐵公司說，以高鐵台中站為例，會依據車站候車人潮採綠、黃、紅三級燈號管制。綠燈代表疏運順暢，而當月臺人潮呈現擁擠時，即會啟動黃燈，進行月臺管制及準備其他運具接駁。當等候旅客已影響車站出入口動線呈現紅燈狀態時(預估旅客等候時間超過1小時)，則會啟動台鐵、國道客運接駁，引導旅客轉乘臺鐵及國道客運。

另外，交通部也在官網設置春節疏運專區，提供台高鐵剩餘車票查詢，另外亦會透過1968APP即時推播高鐵車站跨運具聯防機制啟動情形，請民眾可事先利用各運輸系統官網及APP查詢，儘量避開尖峰時段。