電子煙危害有增無減 5.4萬名青少年違法使用

國健署公布「112年青少年吸菸行為調查」，資料顯示目前仍有5.4萬名青少年違法使用，另根據年輕人使用電子煙報告，國中生使用電子煙的比率五年內上升3.2％、高中職上升6.3％。國健署副署長賈淑麗表示，家長應多加留意孩子的網購消費習慣，避免不小心染上菸癮。菸商特別將電子煙包裝成各種調味的新潮商品，掩蓋尼古丁的嗆喉感，誘惑青少年吸食。

據年輕族群使用電子煙的報告，國中學生電子煙使用率由107年1.9%，分別為男生2.8%，女生1.0%，上升至112年3.2%，男生3.7%，女生2.5%；高中職學生由107年3.4%，男生4.7%，女生1.8%，上升至112年6.3%，男生7.2%，女生4.9%，青少年使用電子煙的情形在5年間快速倍增。

賈淑麗指出，年輕族群使用電子煙的數據，與107年比較有上升趨勢，推估有超過5.4萬名青少年正在使用電子煙。而112年國中生、高中職生電子煙使用率為3.2%、6.3%，較110年的3.9%、8.8%有稍微下降，原因應該是112年3月22日施行「菸害防制法」新法。新法第16條規定，未滿20歲者，不得吸菸。

賈淑麗說，電子煙販售泛濫且形態多變，尤其是網路通道，國健署將查緝重點放在上中下游，針對廠商、業者、販售平台、使用者，向上溯源以及向下刨根，業者最高可處以1000萬至5000萬罰鍰。中央與地方政府衛生局加強查處電子煙、加熱菸，目前已有網路平台被按次連續處罰達2000萬罰鍰。

自菸害防制法修正施行日，112年3月22日至113年12月31日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計60萬餘家件次，包含實體店面、夜店、酒吧、夜市流動攤販、校園周邊兜售、針對其營業或販售行為、廣告宣傳方式等，加強查處，開立處分書共計4103件，含電子煙639件、加熱菸2299件。

另外，民眾使用電子煙或加熱菸1021件、網路電商及社群等22家平台業者144件，共計裁罰新台幣約3.5億元。

財政部關務署主任秘書蔣慧君表示，自112年3月22日至113年12月31日，也已查緝13萬支電子煙、28萬條加熱煙，均已交給地方衛生局銷毀。她提醒，出國旅遊民眾千萬別攜帶電子煙或加熱菸入境回台，不論代購或自用都違法，違者最重處500萬元罰鍰。

賈淑麗強調，國健署會持續進行跨部會合作防制電子煙，強化邊境攔檢、加強反毒宣導以及預防網路交易。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康